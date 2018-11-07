В 1 сезоне 5 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» Чжин Сану приходится поверить сотруднице, когда он сам оказывается во временной петле 21 ноября. Ро Да предлагает начальнику просто стать добрее, а Чжун Хо признается коллеге в своих чувствах.