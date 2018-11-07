В 1 сезоне 15 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» Чжин Сан собирает профсоюз для борьбы с несправедливым руководством компании. Чжун Хо снова просит дядю о переводе в отдел маркетинга, только на этот раз совсем из-за другого человека.