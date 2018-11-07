В 1 сезоне 9 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» после скандала работников с проблемным клиентом кафе «Карибон» становится знаменитым заведением. Председатель отменяет увольнение Чжин Сана и предлагает мужчине стать лицом компании.