«Пачиму кричишь? Узпагойся!»: В этой корейской драме одна звезда «Игры в кальмара» ругается матом по-русски, пока другая лишь пытается выжить

«Горечь и сладость» — фильм, который с годами состарился, как хорошее вино, особенно для фанатов «Игры в кальмара». На дворе 2005-й, Ким Чжи Ун еще не шокировал мир своим «Я видел дьявола», но уже показывал, на что способен корейский нуар, если залить его кровью и философией.

В центре — Сон-у (Ли Бен Хон, наш любимый Фронтмен), безупречный управляющий ресторана и еще более безупречный верный пес мафии. Босс велит проследить за юной любовницей и, если что, убить ее. Сон-у находит «если что», но вместо пули выбирает пощаду — и подписывает себе приговор.

С этого момента «Горечь и сладость» раскручивается, как барабан револьвера при игре в русскую рулетку: пули не жалеют никого, драки — как балет на ножах, каждая рана — как вопрос: «Зачем?» Зачем убивать, если можно простить? Зачем жить, если человечность списана со счетов?

И да, фильм прекрасен и сам по себе, но в один момент тут на сцену выходит О Даль Су — тот самый, кто позже станет капитаном-предателем во втором и третьем сезоне «Игры в кальмара». Здесь он — осетинский бандит, матерящийся на русском языке с кошмарным акцентом, и этот эпизод — отдельный привет русскому зрителю.

Визуально — пиршество нуара. Музыка — отдельная сладость. А финал, где Ли Бен Хон буквально стирает границы между честью и смертью, остается в голове навсегда. Потому что эта история — про выбор. Про то, что иногда сделать правильно — значит сделать себе хуже, но хоть ненадолго стать человеком.

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