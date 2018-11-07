В 1 сезоне 3 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» после очередной временной петли 13 ноября Ро Да понимает, что начальник продолжит погибать, пока хотя бы один человек желает ему смерти. Чжун Хо просит дядю перевести его в отдел маркетинга.
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