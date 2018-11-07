В 1 сезоне 7 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» Чжин Сан обращается к бывшей подчиненной за помощью, чтобы стать другим человеком. Ро Да разрабатывает план изменения начальника, а новый руководитель Си Бэк пытается закрыть кафе «Карибон».