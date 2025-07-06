«Пролетая над гнездом кукушки» получит продолжение в виде сериала: и он исправит главную проблему культового фильма с Николсоном

Кажется, в легендарную историю о бунтаре МакМерфи, Вожде Бромдене и его борьбе с системой вдохнут новую жизнь — но не в формате сомнительного приквела (привет, «Сестра Рэтчед» с ее скромными 7.2 на IMDb), а как полноценное продолжение. И да, на этот раз все по канону: сериал хотят снять от лица индейца — того самого молчаливого великана, который в финале фильма вырывает умывальник с корнем и сбегает на волю, крича: «Я свободен!».

Что не так с фильмом, который все хвалят

Для тех, кто успел забыть (или не читал книгу): роман Кена Кизи изначально рассказывает все глазами Вождя — пациента психиатрической больницы, который притворяется глухонемым, скрываясь от машины системы. Но в оскароносной экранизации Милоша Формана 1975 года фокус сместился на Рэндла МакМерфи в исполнении Джека Николсона, а Вождь остался на заднем плане.

Автор книги этот поворот ненавидел и публично открещивался от фильма «Пролетая над гнездом кукушки» — именно из-за этой подмены.

Теперь наследники прав решили, похоже, закрыть этот гештальт: новый сериал обещает вернуться к духу оригинала. Первый сезон посвятят не просто финалу побега, а внутреннему миру Вождя — с его страшными и поэтичными монологами о «комбайне», перемалывающем людей под шум вентиляторов и звуки невидимой машины.

Что будет после побега — пока тайна, но тут есть где развернуться: книга намекает, что Бромден стал почти мифическим свидетелем и голосом сопротивления.

Почему новая версия может выстрелить

Перспектива, которой не хватало. В книге Вождь — это глас народа и тех, кого не слышат. Его образ дает глубину и мистику, превращая больницу в символ всего общества. В фильме эта мощь почти исчезла.

В книге Вождь — это глас народа и тех, кого не слышат. Его образ дает глубину и мистику, превращая больницу в символ всего общества. В фильме эта мощь почти исчезла. Не дешевый ремейк ради хайпа. В отличие от «Сестры Рэтчед», которую пытались продать как «Американскую историю ужасов» в декорациях психушки, тут хотят показать настоящую драму — продолжение, а не фанфик.

В отличие от «Сестры Рэтчед», которую пытались продать как «Американскую историю ужасов» в декорациях психушки, тут хотят показать настоящую драму — продолжение, а не фанфик. Современный нерв. Тема маленького человека, который рвется из-под катка системы — разве не про нас сегодня? С такими нервами и масштабом сериал вполне может стать хитом.

Почему «Сестра Рэтчед» не зашла

Тот самый приквел с Сарой Полсон в роли медсестры-садистки зрители встретили прохладно: уж слишком вольно сценаристы переиначили первоисточник. Вместо мрачной психологической драмы получился готический триллер с расчетом на яркий визуал и гротеск — атмосферно, но не по Кизи. Новый проект, если не испортят, обещает быть куда ближе к духу оригинала.

Чем все кончилось тогда — и где начнется теперь

Вдруг кто забыл (или не досмотрел до конца): после восстания МакМерфи превращают в «овоща» при помощи лоботомии. Вождь, не вынося этой медленной смерти, милосердно душит друга подушкой, а затем вырывает умывальник, разбивает окно и сбегает в ночь, чтобы наконец дышать полной грудью.

Его финальный побег — один из самых пронзительных моментов в истории кино. Новый сериал, судя по всему, начнется именно с этого крика свободы — и расскажет, что же ждало Вождя за стенами больницы. И кто знает: вдруг этот побег окажется только началом новой большой войны с системой?

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