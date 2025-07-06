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«В его жизни — война и тюрьма»: в своем новом сериале Антон Васильев радикально поменяет амплуа — забудьте Семенова из «Невского»

6 июля 2025 18:07
«В его жизни — война и тюрьма»: в своем новом сериале Антон Васильев радикально поменяет амплуа — забудьте Семенова из «Невского»

Дату премьеры держат в секрете до сих пор.

Новый сериал «Приговор» готовится стать громкой заменой «Невского» — и все из-за Антона Васильева в центре истории. Только теперь вместо майора полиции он играет бывшего заключённого Савву — человека, который двадцать лет назад связался с криминалом и сел за убийство, которого, возможно, не совершал.

Выйдя на свободу, Савва мечтает о нормальной жизни: любимая женщина, тихий дом и шанс всё забыть. Но реальность быстро превращает эту мечту в прах — его шантажируют и снова затягивают в грязные разборки. Герой решает пойти до конца: найти тех, кто сломал ему жизнь, и вынести свой личный приговор.

Сам Васильев описывает Савву как тяжело раненного в моральном плане человека, который отчаялся жить «как все»:

«В его жизни — война и тюрьма»: в своем новом сериале Антон Васильев радикально поменяет амплуа — забудьте Семенова из «Невского»

«Сломанный человек может внешне быть абсолютно благополучным, а внутри — черная дыра. Милосердие или справедливость? Он склонялся то к одному, то к другому. В его жизни были только война и тюрьма. Остался ли шанс на любовь, на веру, на свет?» — делится актёр в анонсе.

В «Невском» Васильев ловил преступников, а в «Приговоре» — сам живёт за гранью закона. Его Савва идёт против системы и против собственных принципов. Ему противостоят персонажи Игоря и Григория Верников, а рядом — героиня Карины Андоленко. Её Валентина выбирает Савву, зная, что рядом с ним не будет ни стабильности, ни безопасности — только любовь, похожая на саморазрушение.

«Приговор» снимут для KION и НТВ. Точная дата премьеры держится в секрете, но фанаты уже ждут новую остросюжетную драму с небанальным финалом. На этот раз Антон Васильев явно покажет, что тьма внутри героя может быть куда страшнее любой полицейской погони по ночным улицам Питера.

Ранее мы также писали: Свой «Участок» и новая «Ликвидация»: на НТВ есть жизнь после «Невского» и «Первого отдела» — в 2025-м канал решил удивлять

Фото: Кадр из сериала «Приговор»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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