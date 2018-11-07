В 1 сезоне 11 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» Чжин Сан дает интервью о компании на телеканале, из-за которого директор терпит убытки. Руководители разыскивают компромат на мужчину, а Ро Да рассказывает Чжун Хо о временной петле.