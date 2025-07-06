Теплая водка и полет на МКС: лучший фильм в карьере Евы Грин сняли в Подмосковье — и это «Вызов» на минималках

Актриса во время съемок шокировала покупателей одного из местных супермаркетов.

Сегодня Еве Грин — актрисе, чей кинематографический диапазон всегда был чуть шире жанров, в которых ее привыкли держать — исполняется 45 лет. Звезду зовут играть ведьм, роковых красавиц и опасных соблазнительниц — но ее лучшая роль случилась там, где никто не ждал: в сдержанной, честной, пронзительной драме «Проксима», ради которой Грин отправилась в Россию и Казахстан.

Звезды в Звездном городке

По сюжету «Проксимы» француженки Алисы Винокур Ева Грин играет женщину-астронавта Сару, которая вот-вот отправится на МКС и должна оставить на Земле самое дорогое — свою маленькую дочь. Чтобы фильм не превратился в красивую сказку про ракеты, Винокур повезла всю съемочную группу в настоящие космические места — Звездный городок, Байконур и подмосковные деревни.

И Ева, звезда Тима Бертона и Ридли Скотта, месяцами жила среди российских берез, тренировочных центрифуг и разговоров о невесомости. Консультантом выступил настоящий астронавт Тома Песке, а один из эпизодов снимали прямо в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Банка с огурцами и теплая водка

Но самое трогательное в этой истории — не огромные ракеты и не костюмы ESA. Однажды Грин отправилась в деревенский супермаркет в Райках. Обычная подмосковная пятница: кто-то пришел за хлебом, кто-то — за селедкой. И вдруг среди полок с солеными огурцами и алкоголем появляется сама Ева Грин.

Конечно, звезда не смогла остаться неузнанной. Продавцы моментально схватились за телефоны, и Ева не стала отнекиваться.

Ее лучший полет

«Грин выдала величайший перформанс», — пишут западные критики на IMDb, и не лукавят: ее Сара устала, боится и не знает, что важнее — небо или дом.

Она молча спорит с космосом и с самой собой — и именно эта тишина делает фильм особенным. Сара опасается не бескрайней пустоты вокруг, а того, что пропустит, как растет ее дочь.

«Проксима» — кино не о звездах, а о том, что держит нас на Земле, и в этом плане картина перекликается со знаменитым «Вызовом» Пересильд. Только Грин в реальности так и не побывала на МКС.

Возможно, кто-то еще долго будет помнить ее по «Мечтателям» или «Дом странных детей мисс Перегрин», но настоящая Ева Грин осталась вот в этом странном фильме про ракеты, материнство и холодный космодром, где голливудская звезда когда-то держала в руках теплую водку и банку с огурцами.

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