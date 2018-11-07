В 1 сезоне 8 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» Ро Да пытается помочь начальнику наладить отношения с работниками кафе, которому грозит закрытие. Ю Бэк меняется из-за повышения, а Чжин Сан ошибочно полагает, что нравится подчиненной.