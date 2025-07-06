Жизнь имитирует искусство: самый презираемый персонаж «Игры престолов» оказался как две капли воды похож на Трампа — даже Мартин признал

Сам писатель, при этом, не оглядывался на политика, прописывая своего героя.

Когда Джордж Мартин писал арку мерзкого и избалованного мальчишки Джоффри Баратеона, он вряд ли думал о Дональде Трампе напрямую — но позже сам признался: параллель очевидна. Автор «Игры престолов» прямо говорил в интервью The New York Times: ещё во время предвыборной гонки Трамп напоминал ему именно Джоффри — тем, что оба кичатся своим положением и уверены: титул даёт право на всё.

Знаменитая сцена в «Игре престолов», где Джоффри с пеной у рта орёт «Я король!», чтобы утвердить власть, стала мемом — и Мартин в упор видел в этом политический риф с Трампом. Вспомнить хотя бы скандальный выпад экс-президента в 2020-м:

«Не разговаривайте со мной так! Я — президент Соединённых Штатов!».

Даже Тайвин Ланнистер, услышал бы он это, наверняка повторил бы свою легендарную фразу:

«Тот, кто вынужден напоминать, что он король, — не настоящий король».

Мартин не скрывает: его всегда тревожила инфантильность лидеров. По его словам, Трамп и Джоффри — «одинаковый уровень эмоциональной зрелости». Только вот в реальном мире нет Железного трона — есть конституция, которую, по мнению Мартина, Трамп воспринимал как формальность.

Схожесть пугает: оба любят власть напоказ, вспыльчивы и неспособны держать удар. Что ещё хуже — такие фигуры всегда находят аудиторию. Мартин лишь подчёркивает: иногда жизнь догоняет вымысел, а историй про самодовольных «мальчиков-королей» человечество знало и до «Песни Льда и Огня». Но уж слишком узнаваемо в XXI веке смотреть, как реальный политик воплощает худшие черты выдуманного тирана.

Ранее мы писали: «Все равно уже пора помирать»: Мартин признал то, о чем люди писали годами — «Ветра зимы» можно не ждать