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Позвони мне, позвони: сериал «Чужой: Земля» ответит на один из главных вопросов франшизы — фанаты ломают голову почти полвека

6 июля 2025 17:38
Позвони мне, позвони: сериал «Чужой: Земля» ответит на один из главных вопросов франшизы — фанаты ломают голову почти полвека

Бесчисленным спорам на форумах вскоре придет конец.

Пока поклонники «Чужого» спорят, кто страшнее — классический ксеноморф или Потомок из «Ромула» — шоураннер «Чужой: Земля» Ноа Хоули тихо подкладывает фанатам новую бомбу. Речь об ответе на вопрос, который гложет поклонников «Чужого» уже больше сорока лет.

Если вы помните классический «Чужой» Ридли Скотта 1979 года (а кто его не помнит?), то знаете проклятый «Ностромо», спецприказ 937 и тот самый «сигнал бедствия», который обернулся последним рейсом для большей части экипажа.

С тех самых пор фанаты гадают: знала ли корпорация Вейланд-Ютани, что на LV-426 их ждёт чёрная зубастая радость? Или Эш — тот самый подозрительный андроид — действовал по наитию, а руководство просто подмахнуло стандартный приказ «тащить всё живое и не очень»?

Позвони мне, позвони: сериал «Чужой: Земля» ответит на один из главных вопросов франшизы — фанаты ломают голову почти полвека

Хоули теперь обещает приоткрыть этот корпоративный морок. По его словам, «Чужой: Земля» покажет ту самую сцену «переадресации» «Ностромо» — но с другой стороны трубки. Буквально, всего один звонок, и тайна спецприказа 937 может перестать быть поводом для ночных споров на форумах. Правда, Хоули осторожен: деталей он не раскрыл, так что интрига остаётся.

Новый сериал развернётся за два года до событий первого фильма, когда экипаж USCSS Maginot попадает на Землю после аварии. В центре истории — Венди, синтетик с разумом ребёнка, и команда солдат, которым выпадет честь наткнуться на самую гадкую форму внеземной жизни. Ну и кота не забыли — пушистый «привет» Джонси снова мелькнёт в кадре.

Премьера — уже 12 августа. Так что пересматривайте франшизу и готовьте ваши аргументы: спорить будем всё равно.

Ранее мы также писали: Только одному человеку Стивен Кинг никогда бы не доверил адаптацию своего романа — и был бы прав

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля», фильма «Чужой» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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