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«Один из самых идеальных в истории»: лишь один фильм покорил Спилберга настолько, что он пересматривает его перед каждыми съемками

6 июля 2025 20:03
«Один из самых идеальных в истории»: лишь один фильм покорил Спилберга настолько, что он пересматривает его перед каждыми съемками

А вот в России картина не очень-то и популярна.

Стивен Спилберг — человек, за плечами которого «Челюсти», «Инопланетянин», «Парк юрского периода» и Индиана Джонс с хлыстом наперевес. Он буквально олицетворяет кинематограф XX века и половины XXI. Но прежде, чем снова вести нас в дебри джунглей, траншеи Второй мировой или парки с динозаврами, он каждый раз садится перед экраном… и включает один и тот же фильм.

Спилберг не скрывает, что всегда был влюблён в «золотой век Голливуда». Когда-то он выловил самого Джона Форда и задал ему пару наивных вопросов о режиссуре — этот эпизод он потом экранизировал в «Фабельманах». Но главным ориентиром для него остаётся другой гигант — Дэвид Лин.

«Один из самых идеальных в истории»: лишь один фильм покорил Спилберга настолько, что он пересматривает его перед каждыми съемками

Перед запуском любого приключенческого фильма — от «Индианы Джонса» до «Спасти рядового Райана» — Спилберг пересматривает «Мост через реку Квай».

«Это фильм, который я обязательно посмотрю перед съёмками, — рассказывал он Американскому институту кино. — Может, не перед “Списком Шиндлера”, но когда я снимаю Индиану или любую ленту с размахом и приключениями — я всегда ставлю “Квай”».

Почему именно он? Спилберг говорит, что всё дело в финале — в этой идеальной хореографии, когда британцы жгут кокосовые жаровни и разыгрывают показуху, а под мостом уже заложена взрывчатка.

«Один из самых идеальных в истории»: лишь один фильм покорил Спилберга настолько, что он пересматривает его перед каждыми съемками

«Четыре сюжетные линии сходятся в одной точке! Всё сталкивается на этом мосте — и это само название фильма! Это же идеальное кино! Один из самых идеальных фильмов в истории»

Ранее мы также писали: Лишь один фильм Спилберга стал разочарованием для режиссера — картина собрала сотни миллионов в кинопрокате, но критиков не впечатлила

Фото: Кадр из фильма «Мост через реку Квай» (1957)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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6 комментариев
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