В 1 сезоне 10 серии сериала «Буду рада, если ты умрешь» Ро Да решает помочь начальнику выяснить, кто пытается его убить. Чжун Хо привыкает к новой должности, а Чжин Сан понимает, что и сам влюбился в подчиненную.