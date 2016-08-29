В 17-м сезоне сериала «Воронины» Галина Ивановна и Николай Петрович серьезно ссорятся, из-за чего глава семьи неожиданно лишается памяти. Вот только домочадцы не могут поверить в такую внезапную амнезию. Костя отправляется в командировку, где он очень сближается со своим начальником. Правда выясняется, что дружить можно или с шефом, или с коллегами. Вера мечтает отвлечься от хозяйства и заняться дизайном интерьеров. Она начинает с того, что заводит свой блог. Но звездой Интернета незапланированно становится не она сама, а ее свекровь, которая вовсе не планировала на старости лет обзаводиться поклонниками.