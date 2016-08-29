Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 17

Voroniny season 17 poster
Kinoafisha TV Shows Voroniny Seasons Season 17

Voroniny 16+
Title Сезон 17
Season premiere 29 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 17 description

В 17-м сезоне сериала «Воронины» Галина Ивановна и Николай Петрович серьезно ссорятся, из-за чего глава семьи неожиданно лишается памяти. Вот только домочадцы не могут поверить в такую внезапную амнезию. Костя отправляется в командировку, где он очень сближается со своим начальником. Правда выясняется, что дружить можно или с шефом, или с коллегами. Вера мечтает отвлечься от хозяйства и заняться дизайном интерьеров. Она начинает с того, что заводит свой блог. Но звездой Интернета незапланированно становится не она сама, а ее свекровь, которая вовсе не планировала на старости лет обзаводиться поклонниками.

4.7 IMDb
"Voroniny" season 17 list of episodes. TV series release schedule
357 серия
Season 17 Episode 1
29 August 2016
358 серия
Season 17 Episode 2
29 August 2016
359 серия
Season 17 Episode 3
30 August 2016
360 серия
Season 17 Episode 4
31 August 2016
361 серия
Season 17 Episode 5
1 September 2016
362 серия
Season 17 Episode 6
5 September 2016
363 серия
Season 17 Episode 7
6 September 2016
364 серия
Season 17 Episode 8
7 September 2016
365 серия
Season 17 Episode 9
7 September 2016
366 серия
Season 17 Episode 10
12 September 2016
367 серия
Season 17 Episode 11
13 September 2016
368 серия
Season 17 Episode 12
14 September 2016
369 серия
Season 17 Episode 13
15 September 2016
370 серия
Season 17 Episode 14
19 September 2016
371 серия
Season 17 Episode 15
20 September 2016
372 серия
Season 17 Episode 16
21 September 2016
373 серия
Season 17 Episode 17
22 September 2016
374 серия
Season 17 Episode 18
17 October 2016
375 серия
Season 17 Episode 19
18 October 2016
376 серия
Season 17 Episode 20
19 October 2016
