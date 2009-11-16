В 1-м сезоне сериала «Воронины» в самой обычной сталинке в столице живет молодое и веселое семейство. Константин Воронин работает спортивным журналистом, а его красавица-жена Вера занимается домом. У пары есть пятилетняя дочурка Мария и маленькие близнецы Киря и Филя. Жизнь этой четы со стороны кажется идеальной: неплохой заработок, трехкомнатная квартира, мир и любовь в доме. Но не тут-то было! Через стенку от них обитают родители Кости – громкий и грубоватый дедушка Николай Петрович и властная, любящая все контролировать бабушка Галина Ивановна. Такое соседство делает будни Ворониных весьма веселыми и разнообразными.