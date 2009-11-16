Menu
Voroniny 2009 - 2019 season 1

Voroniny 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 20
Runtime 8 hours 20 minutes
"Voroniny" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Воронины» в самой обычной сталинке в столице живет молодое и веселое семейство. Константин Воронин работает спортивным журналистом, а его красавица-жена Вера занимается домом. У пары есть пятилетняя дочурка Мария и маленькие близнецы Киря и Филя. Жизнь этой четы со стороны кажется идеальной: неплохой заработок, трехкомнатная квартира, мир и любовь в доме. Но не тут-то было! Через стенку от них обитают родители Кости – громкий и грубоватый дедушка Николай Петрович и властная, любящая все контролировать бабушка Галина Ивановна. Такое соседство делает будни Ворониных весьма веселыми и разнообразными.

"Voroniny" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
1 серия - Переезд Гали
Season 1 Episode 1
16 November 2009
2 серия - Личное время
Season 1 Episode 2
16 November 2009
3 серия - Подарок папе
Season 1 Episode 3
17 November 2009
4 серия - Стандартное отклонение
Season 1 Episode 4
18 November 2009
5 серия - Официантка
Season 1 Episode 5
19 November 2009
6 серия - Костя в эфире
Season 1 Episode 6
20 November 2009
7 серия - Собака
Season 1 Episode 7
23 November 2009
8 серия - Мамины тефтельки
Season 1 Episode 8
24 November 2009
9 серия - Кто красивее
Season 1 Episode 9
25 November 2009
10 серия - Вера болеет
Season 1 Episode 10
26 November 2009
11 серия - Бриллианты
Season 1 Episode 11
27 November 2009
12 серия - Брат
Season 1 Episode 12
30 November 2009
13 серия - Письмо маме
Season 1 Episode 13
1 December 2009
14 серия - Семейная кровать
Season 1 Episode 14
2 December 2009
15 серия - Тренировки Веры
Season 1 Episode 15
3 December 2009
16 серия - Открывашка
Season 1 Episode 16
4 December 2009
17 серия - Я тебя люблю
Season 1 Episode 17
7 December 2009
18 серия - Мамина любимая баночка
Season 1 Episode 18
8 December 2009
19 серия - Будь здоров
Season 1 Episode 19
10 December 2009
20 серия - Назад в прошлое
Season 1 Episode 20
11 December 2009
