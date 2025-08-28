Меню
Место встречи изменить нельзя
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа
Часть сцен канули в небытие.
Написать
28 августа 2025 20:32
Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе
Актеру досталась полноценная и очень важная роль.
Написать
24 августа 2025 14:15
«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже
Благо, на уровень народной любви это не повлияло.
1 комментарий
19 августа 2025 15:13
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
Сегодня артисту исполняется 74, он не снимается уже 20 лет, но с удовольствием вспоминает легендарные роли.
Написать
19 августа 2025 12:48
«Краб — это не пища»: в «Место встречи изменить нельзя» у Жеглова с Шараповым было особое меню — по нему различали «своих» и «чужих»
Персонаж Высоцкого оказался далеко не фанатом заморских да морских деликатесов.
1 комментарий
16 июля 2025 12:19
«Штирлиц, вообще-то, предал своих»: нейросеть попросили назвать самых крутых героев советского кино — и ИИ крупно опозорился
Даже не спрашивайте, как нейронка описала Шарапова...
Написать
16 июня 2025 07:29
«Хоровод вокруг трупа»: в «Месте встречи» ляпов столько, что в реальности Жеглову настучали бы по рукам
Такое чувство, что главный герой позабыл, кем он работает.
1 комментарий
25 мая 2025 09:25
На экране Облигация, в жизни — махинация: Удовиченко в прошлом нарушила закон — подробности озвучил «подельник»
Ради собственной выгоды была готова обманывать людей.
1 комментарий
5 мая 2025 14:15
Отец — шнифер, дочь — Облигация: почему Манька из «Места встречи» носит такую кличку
Была уважаемым человеком в криминальных кругах.
1 комментарий
5 мая 2025 14:10
Нравится Юрский в «Месте встречи»? А вот Говорухин от его игры был не в восторге
Режиссер, скорее всего, убрал бы артиста, но поздно спохватился.
Написать
3 апреля 2025 14:15
Этот советский фильм совсем не так популярен, как «Место встречи…»: а ведь сюжет похожи как две капли воды
Называть картину «блеклой копией» — несправедливо и неточно.
6 комментариев
23 марта 2025 19:34
Фиктивный брак и не только: как сложилась жизнь реальной Маньки Облигации после «Место встречи изменить нельзя»
Ее жизненный путь был тернист и ухабист.
Написать
8 февраля 2025 18:07
Жестокий, необаятельный фанатик-казанова: книжный Глеб Жеглов и герой Высоцкого похожи, как небо и земля
Следуй создатели сериала канону, и зрители бы вряд ли полюбили персонажа всей душой.
12 комментариев
2 февраля 2025 20:32
Тест-ностальгия: кем бы вы были в сериале «Место встречи изменить нельзя»
Фокс, Кирпич или сам Жеглов?
5 комментариев
17 января 2025 13:46
Раскрываем 4 версии, почему Жеглов на самом деле сказал Шарапову: «Твой номер 16!»
Есть сразу несколько, максимально непохожих версий.
10 комментариев
4 января 2025 14:44
Влади на коленях, ошеломленный Говорухин: почему актриса умоляла не брать Высоцкого в «Место встречи изменить нельзя»
По итогу роль стала лучшей в карьере барда.
Написать
18 декабря 2024 20:03
«Место встречи изменить нельзя» — 45 лет: известный режиссер раскрыл тайны создания культового сериала
11 ноября нужно обязательно включить его и посмотреть все серии.
Написать
8 ноября 2024 08:56
Высоцкий заработал за «Место встречи» меньше Конкина: тайну раскрыл Садальский
Это только на первый взгляд кажется несправедливым.
Написать
24 августа 2024 13:30
Смехов сбежал, а Тихонова шантажировали: семь советских фильмов, съемки которых саботировали актеры
Режиссерам пришлось хитрить и выкручиваться, чтобы зритель увидел картину.
Написать
20 августа 2024 17:45
