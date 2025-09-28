Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)

Эпатажный блогер и дизайнер Артемий Лебедев снова напомнил о себе. В своем блоге он признался, что как минимум раз в год включает пару вполне конкретных советских картин. Спойлер — то же самое делают миллионы зрителей по всей России.

Что хвалит Лебедев?

Скандалист заявил в Telegram, что может «залипнуть» на «Белое солнце пустыни» и «Место встречи изменить нельзя» в любое время дня и ночи.

«Вечные фильмы. Я вот могу каждый год пересматривать "Белое солнце пустыни" и "Место встречи изменить нельзя" (по две любые серии из четырех)»

Забавно, что во втором случае Лебедев допустил ошибку: на самом деле серий-то пять. Казалось бы, мелочь, но для фанатов таких знаковых проектов это важная деталь.

Что ругает Лебедев?

Совсем иначе Лебедев отзывался о другой легенде советского экрана — «Трех мушкетерах» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Картина, которую миллионы зрителей с теплом вспоминают до сих пор, у него вызвала отвращение.

«Надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трех мушкетеров, я в своей жизни не видал», — твердил блогер ранее в своем обзоре новостей.

Естественно, такая формулировка вызвала бурю споров. Для одних экранизация Дюма — это культовые песни Михаила Боярского, атмосфера и целый пласт культурных ассоциаций. Для других — устаревшая и слишком театральная постановка, которая с годами потеряла шарм.

Но мало кто решался высказываться так резко, как это сделал Лебедев. Впрочем, сам блогер никогда не стеснялся в выражениях и регулярно провоцирует аудиторию подобными оценками. Не он первый, не он последний.

Ранее мы также писали: От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест)