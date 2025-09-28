Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)

Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)

28 сентября 2025 16:11
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)

Картины достойны звания вечных, считает контентмейкер.

Эпатажный блогер и дизайнер Артемий Лебедев снова напомнил о себе. В своем блоге он признался, что как минимум раз в год включает пару вполне конкретных советских картин. Спойлер — то же самое делают миллионы зрителей по всей России.

Что хвалит Лебедев?

Скандалист заявил в Telegram, что может «залипнуть» на «Белое солнце пустыни» и «Место встречи изменить нельзя» в любое время дня и ночи.

Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)

«Вечные фильмы. Я вот могу каждый год пересматривать "Белое солнце пустыни" и "Место встречи изменить нельзя" (по две любые серии из четырех)»

Забавно, что во втором случае Лебедев допустил ошибку: на самом деле серий-то пять. Казалось бы, мелочь, но для фанатов таких знаковых проектов это важная деталь.

Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)

Что ругает Лебедев?

Совсем иначе Лебедев отзывался о другой легенде советского экрана — «Трех мушкетерах» Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Картина, которую миллионы зрителей с теплом вспоминают до сих пор, у него вызвала отвращение.

«Надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трех мушкетеров, я в своей жизни не видал», — твердил блогер ранее в своем обзоре новостей.

Естественно, такая формулировка вызвала бурю споров. Для одних экранизация Дюма — это культовые песни Михаила Боярского, атмосфера и целый пласт культурных ассоциаций. Для других — устаревшая и слишком театральная постановка, которая с годами потеряла шарм.

Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)

Но мало кто решался высказываться так резко, как это сделал Лебедев. Впрочем, сам блогер никогда не стеснялся в выражениях и регулярно провоцирует аудиторию подобными оценками. Не он первый, не он последний.

Ранее мы также писали: От грустного лица до матрешки с замком: угадаете 5 фильмов СССР по жутковатым зарубежным афишам? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Я съем твою собаку» (2022) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест) Читать дальше 3 октября 2025
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей «Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей Читать дальше 2 октября 2025
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой Читать дальше 1 октября 2025
От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР От «Места встречи» до «Трактира на Пятницкой»: тест покажет, как много вы помните о детективных фильмах СССР Читать дальше 1 октября 2025
«Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия «Косметика и другие хитрости не помогают»: Вера Васильева прожила 97 лет совсем без спорта и диет — в чем секрет ее долголетия Читать дальше 30 сентября 2025
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами 32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами Читать дальше 3 октября 2025
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова 38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова Читать дальше 3 октября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест) Читать дальше 2 октября 2025
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше