46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой

Отснятого материала хватило бы на еще пару часов экранного времени.

Знаменитый пятисерийный фильм «Место встречи изменить нельзя» на самом деле должен был быть семисерийной эпопеей — но почти два часа экранного времени бесследно исчезли по воле советской цензуры. То, что осталось за кадром, могло бы сделать историю Жеглова и Шарапова ещё более глубокой и многогранной.

Что было до цензуры

Представьте: первая серия, которую Говорухин вырезал самостоятельно, была полноценной военной драмой. Мы видели Шарапова и будущего бандита Левченко в немецком тылу, где они героически добывали «языка».

Этот эпизод не просто показывал фронтовое прошлое героев — он создавал трагическую параллель между товарищами по оружию, которые после войны оказались по разные стороны закона. Немецкого офицера в этой сцене сыграл не кто иной, как Пьер Оссейн — сын Марины Влади, специально приехавший из Парижа.

Пострадала и основная история

Но самые болезненные потери случились потом. Цензоры вырезали сцену, где Александр Абдулов в роли водителя бандитов мочился на колесо грузовика — съемочной группе пришлось ставить чайник с кипятком, чтобы создать правдоподобный пар.

Убрали и все намёки на роман Шарапова с Синичкиной — от постельной сцены до простых объятий в парке. По версии худсовета, комсомолка-отличница не могла иметь внебрачных связей.

Момент с промокашкой

Самый яркий удалённый эпизод рассказал Иван Бортник: его Промокашка при выходе из подвала плевал Жеглову в лицо и пел блатные песни. Настоящие пенсионеры-милиционеры, игравшие охранников, так вошли в роль, что начали избивать актёра по-настоящему. Но сцена «где уголовник плюет в лицо власти» была немыслима для советского экрана.

Главной жертвой цензуры стал финал — в оригинале Варя Синичкина погибала, а Шарапов видел её портрет с траурной лентой. Но Лапин потребовал хэппи-энда — так появилась слащавая сцена с усыновлённым ребёнком, снятая месяцами позже с актрисой, у которой уже была другая причёска.

2 часа вырезанного хронометража могли бы сделать «Место встречи» ещё более честным и пронзительным — но даже в урезанном варианте фильм остаётся шедевром советского кинематографа.

