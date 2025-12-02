Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?

Меню
2 декабря 2025 11:50
Разрыв почти в целое поколение — и ни у кого нет вопросов.

Сериал «Место встречи изменить нельзя» был экранизацией книги, что для многих является открытием. Хотя Жеглов и Шарапов превратились в народных героев во многом благодаря гениальности актеров, представивших эти образы на экране.

Если вы знакомы с оригиналом, то знаете, что возраст героев и возраст актеров совпадали… мягко говоря, не идеально.

Сколько лет Шарапову

В фильме возраст Шарапова озвучивается один раз напрямую: 25 лет. И вот тут все честно — Владимиру Конкину во время съемок было 28, то есть совсем рядом.

Смотрим первоисточник — роман Вайнеров «Эра милосердия» — там же приписаны другие цифры. Книжный Шарапов — парень всего 22 лет, но уже командир разведроты в штрафбате. Такой бэкграунд сегодня кажется почти невыполнимой миссией, но в войну все было иначе.

Сколько лет Жеглову

Самый спорный момент именно здесь. По книге Глебу Жеглову — 25. Он называет себя «молодым мужиком», хотя уже капитан и один из лучших сотрудников МУРа.

Возраст книжного героя в фильме не изменили, и при этом его сыграл 41-летний Владимир Высоцкий. Разница огромная, но абсолютно никого тогда это не смутило — Станислав Говорухин видел Жеглова только в его исполнении.

Даже когда сценаристы пытались предложить других актеров (например, Сергея Шакурова), режиссер был непреклонен. И, конечно, он оказался прав — сегодня трудно представить Жеглова с другим лицом и другой интонацией.

К слову, с выбором Шарапова тоже были приключения. Говорухин хотел снимать Николая Губенко, но Высоцкий отказался — сказал, что у них похожие типажи, и такой дуэт будет смотреться странно. Так появился Конкин.

Братья Вайнеры сначала были категорически против из-за его не самой брутальной внешности. В итоге все звезды сошлись как надо: и на небе, и на площадке.

Когда «Место встречи изменить нельзя» впервые показали по ТВ в 1980 году, улицы опустели. Люди просто бежали к телевизорам. По уровню народной любви сериал можно было сравнить разве что с «Семнадцатью мгновениями весны».

Ранее мы писали: 46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Валерия Белашкова
