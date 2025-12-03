Ничего отвратительнее «Трех мушкетеров» Лебедев еще не видел: но при этом он всем сердцем любит 2 других советских ленты

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев, известный своими провокационными оценками, порой заходит на поле кино. И своими высказываниями блогер смешал с грязью миллионы людей, если верить их отзывам, ведь культовый советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра» Георгия Юнгвальд-Хилькевича он на дух не переносит.

«Надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трех мушкетеров, я в своей жизни не видал», — заявил Лебедев.

При этом интересно, что сам Лебедев, обрушившийся на классику с Боярским, Яковлевой и Смирнитским, оказался верным фанатом других советских хитов. И уже тут его могут понять миллионы, как бы это парадоксально ни звучало.

В своём Telegram-канале Артемий признался, что каждый год пересматривает «Белое солнце пустыни» и «Место встречи изменить нельзя» (правда, ошибочно указав в последнем четыре серии вместо пяти).

Таким образом, его претензия — не к советскому кино в целом, а к конкретной экранизации. Одни пользователи поддержали его, напомнив о легендарном факте, что актёры снимались «в дым пьяными». Другие же обвинили блогера в неуважении к национальному достоянию и в очередной раз припомнили ему провальный ребрендинг московского метро и сомнительные истории из ванной комнаты.

Лебедев, впрочем, давно превратил резкие суждения в часть своего образа. Ранее он критиковал Павла Дурова за пропаганду трезвости и не раз извинялся за оскорбления памятников культуры. Но одно можно сказать точно: поклонники мушкетёров уже наточили шпаги и ждут, когда получиться вызвать дизайнера на дуэль.

