Тест по советским фильмам, с которым справятся только истинные фанаты

Сегодня вспоминаем антигероев, которые портят жизнь всем вокруг и делают кино интереснее.

Советское кино умеет быть теплым, смешным и очень человечным. Но давайте честно: без тех, кто умеет испортить праздник, половина любимых сюжетов просто не завелась бы. Нужен конфликт, нужна заноза, нужен персонаж, от которого в кадре сразу становится «неуютно». И вот парадокс: мы их не любим, но часто узнаем моментально. Потому что именно они запускают события, выводят героев из равновесия и заставляют историю двигаться.

В этом тесте у вас будет 6 кадров и один вопрос на каждый: из какого фильма этот антигерой? На выбор — 3 варианта ответа, один правильный. Никаких сложных правил: просто включайте память, интуицию и внутреннего киномана. Где-то вас выручит костюм, где-то — выражение лица, а где-то — ощущение, что «этого товарища я точно где-то видел и точно не радовался».

Поехали: встречаемся с неприятными личностями советского экрана — и проверяем, насколько хорошо вы их помните.