Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?

Каждый, кто смотрел сериал «Место встречи изменить нельзя», помнит харизматичного бандита Фокса, которого блестяще сыграл Александр Белявский. Его персонаж, притворяясь ветераном, носил Орден Отечественной войны — важную деталь для его фиктивной легенды.

Однако внимательный зритель может заметить в этой детали историческую нестыковку, которая в реальности выдала бы самозванца с головой. И как ее не заметили Глеб Жеглов и Володя Шарапов?

Дело в том, что Фокс носит орден первой модели, выпускавшейся только с 1942 по 1943 год и имевшей латунную колодку с лентой. Уже в июне 1943 года награду заменили на более привычный «винтовой» вариант, а старые ордена стали переделывать.

Действие фильма происходит осенью 1945 года, и к тому времени такой «подвесной» орден на форме был уже большой редкостью и даже считался нарушением. Его наличие должно было бы насторожить знающего человека: оно указывало не только на ветерана первых лет войны, но и на несоответствие уставу.

Для бандита это был особый расчёт: создать образ героя-фронтовика, однако для настоящих участников войны, вроде Шарапова (который, по иронии, носил такой же орден), эта деталь могла стать подсказкой.