Ордена выдали Фокса быстрее подельников: Говорухин проморгал или намеренно допустил ошибку в «Месте встречи»?

9 февраля 2026 09:54
Долго люди не замечали этот досадный момент.

Каждый, кто смотрел сериал «Место встречи изменить нельзя», помнит харизматичного бандита Фокса, которого блестяще сыграл Александр Белявский. Его персонаж, притворяясь ветераном, носил Орден Отечественной войны — важную деталь для его фиктивной легенды.

Однако внимательный зритель может заметить в этой детали историческую нестыковку, которая в реальности выдала бы самозванца с головой. И как ее не заметили Глеб Жеглов и Володя Шарапов?

Дело в том, что Фокс носит орден первой модели, выпускавшейся только с 1942 по 1943 год и имевшей латунную колодку с лентой. Уже в июне 1943 года награду заменили на более привычный «винтовой» вариант, а старые ордена стали переделывать.

Действие фильма происходит осенью 1945 года, и к тому времени такой «подвесной» орден на форме был уже большой редкостью и даже считался нарушением. Его наличие должно было бы насторожить знающего человека: оно указывало не только на ветерана первых лет войны, но и на несоответствие уставу.

Для бандита это был особый расчёт: создать образ героя-фронтовика, однако для настоящих участников войны, вроде Шарапова (который, по иронии, носил такой же орден), эта деталь могла стать подсказкой.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Игорь Мустафин
