Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже

«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже

19 августа 2025 15:13
«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже

Благо, на уровень народной любви это не повлияло.

Владимиру Конкину сегодня исполняется 74 года — и как ни крути, а для миллионов он навсегда останется тем самым интеллигентным фронтовиком Шараповым. Правда, история знает один любопытный нюанс: реальный человек, с которого списывался герой, был от Конкина, мягко говоря, не в восторге.

В конце 70-х «Место встречи изменить нельзя» стало событием всесоюзного масштаба: Высоцкий — Жеглов, молодой Конкин — Шарапов, легендарная «Чёрная кошка». Зрители цитировали, спорили, влюблялись в героев. Но мало кто знал, что писатели Вайнеры срисовали биографию Шарапова с реального муровца Владимира Арапова.

Именно он гонялся за «Чёрной кошкой», именно он в молодости пришёл в МУР после фронта.

«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже

И вот парадокс: Арапов, узнавший себя в персонаже, говорил, что экранный Шарапов получился слишком мягким, книжным. Настоящий опер должен был быть жёстче, настойчивее, с характером, а Конкин сыграл интеллигента, которому впору преподавать в гимназии, но никак не гоняться за рецидивистами.

Коллеги Арапова даже шутили (а сам сыщик — признавал!), что он куда ближе к образу Жеглова — сурового, непримиримого, готового идти на риск.

Сам Конкин позже твердил: братья Вайнеры его «терпеть не могли». Один из них и вовсе заявил, что «худший Шарапов — это Конкин». Согласитесь, это звучит как приговор, учитывая, что миллионы зрителей полюбили именно его героя.

«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже

Но тут сработала магия кино. Говорухин настоял на своём выборе, и в результате экранный Шарапов стал символом эпохи. Конкин даже спустя десятилетия вынужден объяснять публике: «Я — не Володя Шарапов». Но кого это волнует? Для зрителей 1979-го и для их детей он навсегда останется именно тем самым «молодым фронтовиком».

Ранее мы писали: «Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР Читать дальше 19 августа 2025
От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова» От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова» Читать дальше 20 августа 2025
Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Читать дальше 17 августа 2025
«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги «Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги Читать дальше 17 августа 2025
Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза Читать дальше 19 августа 2025
Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу? Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу? Читать дальше 19 августа 2025
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Читать дальше 19 августа 2025
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Читать дальше 18 августа 2025
Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!» Уже не цыганенок Степка, а рослый красавец: как теперь выглядит возмужавший мальчишка из фильма «Мужики!» Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше