«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже

Владимиру Конкину сегодня исполняется 74 года — и как ни крути, а для миллионов он навсегда останется тем самым интеллигентным фронтовиком Шараповым. Правда, история знает один любопытный нюанс: реальный человек, с которого списывался герой, был от Конкина, мягко говоря, не в восторге.

В конце 70-х «Место встречи изменить нельзя» стало событием всесоюзного масштаба: Высоцкий — Жеглов, молодой Конкин — Шарапов, легендарная «Чёрная кошка». Зрители цитировали, спорили, влюблялись в героев. Но мало кто знал, что писатели Вайнеры срисовали биографию Шарапова с реального муровца Владимира Арапова.

Именно он гонялся за «Чёрной кошкой», именно он в молодости пришёл в МУР после фронта.

И вот парадокс: Арапов, узнавший себя в персонаже, говорил, что экранный Шарапов получился слишком мягким, книжным. Настоящий опер должен был быть жёстче, настойчивее, с характером, а Конкин сыграл интеллигента, которому впору преподавать в гимназии, но никак не гоняться за рецидивистами.

Коллеги Арапова даже шутили (а сам сыщик — признавал!), что он куда ближе к образу Жеглова — сурового, непримиримого, готового идти на риск.

Сам Конкин позже твердил: братья Вайнеры его «терпеть не могли». Один из них и вовсе заявил, что «худший Шарапов — это Конкин». Согласитесь, это звучит как приговор, учитывая, что миллионы зрителей полюбили именно его героя.

Но тут сработала магия кино. Говорухин настоял на своём выборе, и в результате экранный Шарапов стал символом эпохи. Конкин даже спустя десятилетия вынужден объяснять публике: «Я — не Володя Шарапов». Но кого это волнует? Для зрителей 1979-го и для их детей он навсегда останется именно тем самым «молодым фронтовиком».

