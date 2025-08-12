Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)

Станислав Садальский от роли Кирпича поначалу шарахался. Мол, известный актёр, Шарапова могу сыграть, а вы мне — какого-то карманника сомнительной наружности! И потом — уголовника играть опасно: можно и карьеру испортить, и внимание реальных бандитов на себя обратить. Актер в итоге оказался прав лишь наполовину.

Вячеслав Говорухин был непреклонен: честного комсомольца из Станислава не сделаешь, а вот хитрого Сапрыкина — легко. Пришлось соглашаться. В результате Садальский сыграл так, что воровской мир персонажа не просто заметил — принял близко к сердцу.

Ведь прототипом экранного Кирпича был вполне реальный «вор в законе» Николай Прокофьев, он же Саша Шорин — криминальная «легенда» Москвы с 40-х по 70-е.

Шепелявый мастер карманных дел, он орудовал на рынках и в трамваях, отвлекая жертв монеткой-«пиской» и открывая сумки без ножа, просто прижимаясь в толпе. По старым понятиям — без недвижимости, без жены, только работа и «смотрение» за центром столицы.

Шорин сериал посмотрел и остался доволен. Как вспоминал Садальский, однажды в гримёрку ему принесли черный ящик с дорогим французским коньяком Camus, а также записку:

«Отлично меня срисовал, благодарю! Шорин».

Позже, в ресторане «Фиалка», тот же человек тайком оплатил актёру ужин — официант лишь передал, что это Кирпич заплатил.

Когда в 2003 году Саша Шорин умер от рака, Садальский пришёл на Хованское кладбище и опустил в гроб белую розу. Роль, от которой он когда-то хотел отказаться, оказалась связана с реальным человеком — и с историей, которую уже не выкинешь из собственной биографии.

