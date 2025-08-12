Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)

Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)

12 августа 2025 17:09
Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)

Актер на такую реакцию даже не рассчитывал.

Станислав Садальский от роли Кирпича поначалу шарахался. Мол, известный актёр, Шарапова могу сыграть, а вы мне — какого-то карманника сомнительной наружности! И потом — уголовника играть опасно: можно и карьеру испортить, и внимание реальных бандитов на себя обратить. Актер в итоге оказался прав лишь наполовину.

Вячеслав Говорухин был непреклонен: честного комсомольца из Станислава не сделаешь, а вот хитрого Сапрыкина — легко. Пришлось соглашаться. В результате Садальский сыграл так, что воровской мир персонажа не просто заметил — принял близко к сердцу.

Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)

Ведь прототипом экранного Кирпича был вполне реальный «вор в законе» Николай Прокофьев, он же Саша Шорин — криминальная «легенда» Москвы с 40-х по 70-е.

Шепелявый мастер карманных дел, он орудовал на рынках и в трамваях, отвлекая жертв монеткой-«пиской» и открывая сумки без ножа, просто прижимаясь в толпе. По старым понятиям — без недвижимости, без жены, только работа и «смотрение» за центром столицы.

Шорин сериал посмотрел и остался доволен. Как вспоминал Садальский, однажды в гримёрку ему принесли черный ящик с дорогим французским коньяком Camus, а также записку:

«Отлично меня срисовал, благодарю! Шорин».

Позже, в ресторане «Фиалка», тот же человек тайком оплатил актёру ужин — официант лишь передал, что это Кирпич заплатил.

Когда в 2003 году Саша Шорин умер от рака, Садальский пришёл на Хованское кладбище и опустил в гроб белую розу. Роль, от которой он когда-то хотел отказаться, оказалась связана с реальным человеком — и с историей, которую уже не выкинешь из собственной биографии.

Ранее мы писали: «Краб — это не пища»: в «Место встречи изменить нельзя» у Жеглова с Шараповым было особое меню — по нему различали «своих» и «чужих»

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Все всегда смеялись»: «Трем мушкетерам» Смехов благодарен по гроб жизни, но искренне жалеет Атос лишь об одном «Все всегда смеялись»: «Трем мушкетерам» Смехов благодарен по гроб жизни, но искренне жалеет Атос лишь об одном Читать дальше 10 августа 2025
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби» Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби» Читать дальше 12 августа 2025
Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец» Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец» Читать дальше 9 августа 2025
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром Читать дальше 13 августа 2025
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут Читать дальше 13 августа 2025
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя Читать дальше 13 августа 2025
«Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума «Сваты», «6 кадров», десятки лет алкоголизма: горе в семье превратило жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — юморист чудом не сошел с ума Читать дальше 12 августа 2025
Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было Читать дальше 12 августа 2025
Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек Война, которую детям так и не показали: главной странности мульта «Ну, погоди!» есть лишь одно объяснение — и оно пугает до мурашек Читать дальше 12 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше