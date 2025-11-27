Меню
От настоящего финала «Место встречи изменить нельзя» рыдал бы весь СССР: Говорухина заставили менять концовку на скорую руку

27 ноября 2025 12:48
В «высоких кабинетах» не оценили книжный канон.

В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» финал был безжалостно чётким: Варвара Синичкина погибала во время задержания преступников. Эта сцена задавала истории горькую, реалистичную ноту — но на экранах её так и не увидели. Хоть режиссер и пытался.

Когда Станислав Говорухин снял финальную серию «Место встречи изменить нельзя», руководство Гостелерадио встало на дыбы. Трагический исход не устраивал чиновников: представьте, что зрители в воскресенье вечером увидят смерть героини, а в понедельник начнут рабочую неделю с тяжёлым сердцем. Требование было однозначным — переписать финал.

И режиссёр в авральном порядке перекроил концовку. Вместо траурной ленты на портрете Вари — живая Варвара у окна. Рядом — малыш, благодаря которому она и Шарапов когда‑то встретились. Хэппи‑энд, пусть и с налётом грусти.

Реакция участников была неоднозначной:

  • Говорухин явно не радовался цензуре, но подчинился.
  • Владимир Конкин (Шарапов) сперва протестовал — ему казалась фальшивой такая «смягчённая» развязка. Позже, впрочем, он признал: возможно, это и к лучшему.
  • Братья Вайнеры были в ярости: они считали, что режиссёр предал дух их книги.

Любопытный штрих: для досъёмок Наталью Данилову (Варю) вызвали срочно — она уже снималась в другом проекте и успела сменить причёску. Поэтому в последнем эпизоде у Вари неожиданно появляется чёлка. Но актриса сыграла так пронзительно, что на эту деталь почти никто не обратил внимания.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
