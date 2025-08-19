За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР

Сегодня артисту исполняется 74, он не снимается уже 20 лет, но с удовольствием вспоминает легендарные роли.

Вечно ироничная судьба: будучи школьником, Владимир Конкин получил единственную «единицу» именно за то, что не прочитал роман «Как закалялась сталь». А спустя несколько лет именно роль Павки Корчагина сделала его звездой мирового уровня — фестивали, награды, поездки за границу. Казалось, перебить успех Корчагина невозможно, но впереди ждал Шарапов. И вечные споры с Жегловым.

И вот тут-то и начинается самое удивительно: во время съёмок «Места встречи изменить нельзя» Конкин оказался на более выгодных условиях, чем сам Владимир Высоцкий. Сухая ведомость киностудии: Жеглов — 21 съёмочный день по 42 рубля, Шарапов — 26 дней по 52 рубля.

Разница ощутимая, и объяснялась она просто: Конкин на тот момент уже был заслуженным артистом, а Высоцкий никаких званий не имел.

Впрочем, нельзя сказать, что великий музыкант остался внакладе. Режиссёр Станислав Говорухин позже уточнял: за «Место встречи» Высоцкий всё-таки получил очень крупный по тем временам гонорар — 10 тысяч рублей. Точная сумма, заработанная его экранным партнером, при этом, неизвестна до сих пор.

Получается, у каждого была своя «победа». Конкин получил статус и официальное признание, из-за чего его ставка в ведомости оказалась выше. Высоцкий же — главный магнит проекта, голос эпохи, чьи деньги считались уже совсем в других категориях.

А зрителям, конечно, было всё равно, кто сколько заработал. Для них Жеглов и Шарапов остались парой, без которой невозможно представить советский криминальный жанр. Но факт забавный: в бумагах студии молодой Шарапов оказался «дороже» опытного Жеглова.

