Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР

За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР

19 августа 2025 12:48
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР

Сегодня артисту исполняется 74, он не снимается уже 20 лет, но с удовольствием вспоминает легендарные роли.

Вечно ироничная судьба: будучи школьником, Владимир Конкин получил единственную «единицу» именно за то, что не прочитал роман «Как закалялась сталь». А спустя несколько лет именно роль Павки Корчагина сделала его звездой мирового уровня — фестивали, награды, поездки за границу. Казалось, перебить успех Корчагина невозможно, но впереди ждал Шарапов. И вечные споры с Жегловым.

И вот тут-то и начинается самое удивительно: во время съёмок «Места встречи изменить нельзя» Конкин оказался на более выгодных условиях, чем сам Владимир Высоцкий. Сухая ведомость киностудии: Жеглов — 21 съёмочный день по 42 рубля, Шарапов — 26 дней по 52 рубля.

Разница ощутимая, и объяснялась она просто: Конкин на тот момент уже был заслуженным артистом, а Высоцкий никаких званий не имел.

За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР

Впрочем, нельзя сказать, что великий музыкант остался внакладе. Режиссёр Станислав Говорухин позже уточнял: за «Место встречи» Высоцкий всё-таки получил очень крупный по тем временам гонорар — 10 тысяч рублей. Точная сумма, заработанная его экранным партнером, при этом, неизвестна до сих пор.

Получается, у каждого была своя «победа». Конкин получил статус и официальное признание, из-за чего его ставка в ведомости оказалась выше. Высоцкий же — главный магнит проекта, голос эпохи, чьи деньги считались уже совсем в других категориях.

А зрителям, конечно, было всё равно, кто сколько заработал. Для них Жеглов и Шарапов остались парой, без которой невозможно представить советский криминальный жанр. Но факт забавный: в бумагах студии молодой Шарапов оказался «дороже» опытного Жеглова.

Ранее мы писали: «Краб — это не пища»: в «Место встречи изменить нельзя» у Жеглова с Шараповым было особое меню — по нему различали «своих» и «чужих»

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже «Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже Читать дальше 19 августа 2025
От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова» От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова» Читать дальше 20 августа 2025
Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Олегу Табакову в СССР так и не дали исполнить его главную мечту: пришлось уезжать из России ради заветной роли Читать дальше 17 августа 2025
«Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги «Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги Читать дальше 17 августа 2025
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу «Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу Читать дальше 16 августа 2025
Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза Читать дальше 19 августа 2025
Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу? Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу? Читать дальше 19 августа 2025
Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола» Читать дальше 19 августа 2025
Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Встречи и подарки под запретом: жена Ширвиндта испортила детство его же сыну — горькая правда всплыла лишь после смерти артиста Читать дальше 18 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше