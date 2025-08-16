Меню
16 августа 2025 11:21
«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

По мнению комментаторов, герой от этого стал только «живее».

«Место встречи изменить нельзя» — культовый сериал. Но даже в таком шедевре есть моменты, где герои, включая легендарного Глеба Жеглова, действуют нелогично.

Конечно, эти огрехи не портят впечатление, а, наоборот, делают сюжет живее. Давайте разберём две забавные ошибки Жеглова, которые заметили зрители.

Ошибка первая: так себе криминалистика

В сцене обыска квартиры Ларисы Груздевой Жеглов строго предупреждает Шарапова:

«Руками ничего не трогать!».

Но уже через минуту разрешает Наде вытирать посуду полотенцем. А ведь на чашках или тарелках могли остаться отпечатки пальцев преступников, пишет Дзен-канал «Горожанин».

Другие пользователи в комментариях согласились:

«Все по делу. Сам удивлялся тому, почему во время осмотра места преступления кто-то моет посуду, стирая отпечатки пальцев и остатки еды?».

При этом сам Жеглов в тот же момент берёт в руки утюг. Вероятно, режиссёры пожертвовали дотошностью ради динамики сцены, но если бы так действовали в реальной оперативной работе, улики бы точно пропали.

Ошибка вторая: неожиданный транспорт

Когда в милицию поступает сигнал об ограблении склада, Жеглов почему-то не задумывается, как преступники собираются вывозить награбленное. Склад — не ювелирный магазин, там вещи крупные и тяжелые.

Логично предположить, что грабители приехали на машине. Но Жеглов лишь после сокрушается:

«Эх, знать бы, что у них машина, ни один бы не ушёл!».

А на чём же ещё они могли увозить «добычу»? Не пешком и не на тележке ведь.

Но зрители прощают

Несмотря на эти ляпы, фанаты сериала единодушны:

«За мастерски сделанной режиссёрской работой просто не хочется замечать некоторых нестыковок»,

«Вся прелесть фильма именно в этих ошибках Жеглова. Просто человек, но ему сопутствует удача. А любят именно таких».

И правда — если бы Жеглов был идеальным, он казался бы нереальным. А так он живой, харизматичный и иногда ошибается, как все мы.

Ранее мы писали: Звезду «Места встречи» после выхода сериала отыскали реальные бандиты: московский авторитет передал артисту всего 5 слов (и черный ящик)

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
