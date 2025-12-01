Меню
Киноафиша Статьи «Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом

1 декабря 2025 20:32
И он гораздо проще, чем можно подумать.

В культовом сериале «Место встречи изменить нельзя» внимательный зритель не раз заметит на груди капитана Жеглова орден «Красная Звезда». При этом в кадре никак не поясняется, за что именно он был получен. Разберёмся, в чём тут дело.

В романе «Эра милосердия» братья Вайнеры изначально задумывали Жеглова иначе. Его описывали как типичного «палача сталинской эпохи», для которого цель оправдывает любые средства.

В книге также указано, что Жеглов служит в МУРе около пяти лет, то есть всю войну, а его возраст — всего 25 лет.

Мог ли он участвовать в боевых действиях? Вероятность невелика: сотрудники уголовного розыска в основном оставались в тылу, где работы тоже хватало — бандитизм в военные годы процветал.

Теперь о самом ордене. Согласно его статуту, награждали:

  • за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга;
  • в условиях, сопряжённых с риском для жизни.

Работа капитана Жеглова как раз и предполагала постоянный риск. Борьба с преступностью в послевоенной Москве — дело опасное: бандитские группировки, вооружённые налёты, подпольные схемы. Каждый выход на задание мог обернуться схваткой не на жизнь, а на смерть.

Так что происхождение ордена вполне логично: Жеглов получил его не за фронтовые подвиги, а за самоотверженную службу в милиции. В этом и есть реализм образа — награда отражает не эпические сражения, а ежедневный героизм человека, который каждый день смотрит в лицо опасности.

Ранее мы писали: Жестокий, необаятельный фанатик-казанова: книжный Глеб Жеглов и герой Высоцкого похожи, как небо и земля

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Алексей Плеткин
