Армену Джигарханяну принадлежит уникальный рекорд советского кино — и за это его невзлюбили многие коллеги (но отметила книга Гиннесса)

Армен Джигарханян вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый актер СССР и России. На его счету — больше 300 ролей, и это только в кино. Если поделить на годы, получится по пять фильмов ежегодно, не считая театра. Режиссеры любили его, зрители обожали. А вот некоторые коллеги — не очень.

Пока другие вымаливали роли годами, Джигарханяну даже считать было некогда:

«Я никогда не думал, сколько у меня было ролей. Иногда нужна пауза. Надо выключить все».

Но паузы случались редко. В одни только 80-е он успел сняться в пятидесяти фильмах. В культовую классику он въехал на полном ходу: «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Тегеран-43», «Место встречи изменить нельзя». Уже в 60-х он стал штучным товаром: режиссеры выстраивались в очередь.

Такой успех, конечно, вызывал раздражение, уверяет портал «Культурология». Кто-то язвил, что он берет все подряд. Кто-то недовольно бормотал про «неразборчивость». Кто-то считал, что артист просто набивает фильмографию. Сам Джигарханян объяснял иначе: никакого тщеславия, просто любовь к профессии.

Доходило до того, что, когда его не было на экране хотя бы пару дней, великий Марк Захаров в шутку начинал причитать, мол, неужели что-то случилось?

Да, Армен Борисович и правда соглашался на многое — но почти не промахивался. Даже в эпизодах ухитрялся быть заметным. А что до завистников — они остались в тени, пока Джигарханян снова и снова выходил к камере. Уже на девятом десятке. Уже легендой.

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