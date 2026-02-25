Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

25 февраля 2026 12:48
Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

Говорухин печально вздыхал на монтаже.

Режиссер Станислав Говорухин не слишком жаловал собственную картину «Место встречи изменить нельзя», хотя и понимал, что снял нечто значительное. Он называл фильм «дешевым» — в том смысле, что это был телесериал, снятый быстро и без лишних затрат, по сотне метров пленки в день.

Но если кого и стоило выделить из общего ряда, так это Сергея Юрского. Его Груздев — фигура особая. Изначально Говорухин предлагал Юрскому роль афериста Ручечника. Тот отказался — захотел сыграть врача, интеллигентного, несправедливо обвиненного в убийстве. И продавил свое.

Интересно, что почти все сцены с Груздевым снимал не Говорухин, а Владимир Высоцкий, воспользовавшийся отъездом режиссера. Юрский вспоминал, что Высоцкий на площадке был в отличной форме: работал быстро, собранно, но при этом допускал споры и дискуссии. Сняли все эпизоды всего за неделю. И все они павильонные.

В первой сцене Груздев появляется с щекой, заклеенной папиросной бумагой. Деталь не случайная: после войны брились опасными бритвами, порезы заклеивали кусочком папиросы.

Говорухин признавался, что Юрский его не до конца устраивал. Слишком он был театральным, выглядел ярче прочих актеров, превращал историю о МУРе в театрельную постановку. Чуть-чуть переигрывал, хоть и в пределах нормы.

Правда в том, что не будь Высоцким уже потрачена казенная пленка, Говорухин бы скорее всего дал актеру другую роль, заменив его другим. Также мы рассказывали: 3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики «Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики Читать дальше 2 марта 2026
Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню» Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню» Читать дальше 2 марта 2026
«Место встречи» во всем хуже американских фильмов тех же лет? На Западе нашли «двойников» легендарного Жеглова «Место встречи» во всем хуже американских фильмов тех же лет? На Западе нашли «двойников» легендарного Жеглова Читать дальше 1 марта 2026
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости Читать дальше 26 февраля 2026
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали Читать дальше 26 февраля 2026
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл «Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл Читать дальше 2 марта 2026
Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Читать дальше 2 марта 2026
«Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии «Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии Читать дальше 2 марта 2026
Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами Читать дальше 1 марта 2026
Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест) Весна на какой-какой улице? Только знатоки советского и зарубежного кино угадают 6/6 фильмов по теплому весеннему кадру (тест) Читать дальше 1 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше