Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

Режиссер Станислав Говорухин не слишком жаловал собственную картину «Место встречи изменить нельзя», хотя и понимал, что снял нечто значительное. Он называл фильм «дешевым» — в том смысле, что это был телесериал, снятый быстро и без лишних затрат, по сотне метров пленки в день.

Но если кого и стоило выделить из общего ряда, так это Сергея Юрского. Его Груздев — фигура особая. Изначально Говорухин предлагал Юрскому роль афериста Ручечника. Тот отказался — захотел сыграть врача, интеллигентного, несправедливо обвиненного в убийстве. И продавил свое.

Интересно, что почти все сцены с Груздевым снимал не Говорухин, а Владимир Высоцкий, воспользовавшийся отъездом режиссера. Юрский вспоминал, что Высоцкий на площадке был в отличной форме: работал быстро, собранно, но при этом допускал споры и дискуссии. Сняли все эпизоды всего за неделю. И все они павильонные.

В первой сцене Груздев появляется с щекой, заклеенной папиросной бумагой. Деталь не случайная: после войны брились опасными бритвами, порезы заклеивали кусочком папиросы.

Говорухин признавался, что Юрский его не до конца устраивал. Слишком он был театральным, выглядел ярче прочих актеров, превращал историю о МУРе в театрельную постановку. Чуть-чуть переигрывал, хоть и в пределах нормы.

Правда в том, что не будь Высоцким уже потрачена казенная пленка, Говорухин бы скорее всего дал актеру другую роль, заменив его другим.