«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа

Сегодня «Место встречи изменить нельзя» — это канон. Советский детектив, который до сих пор цитируют и пересматривают. Пять серий пролетали на экране как один миг, а зрители замирали от харизмы Жеглова, честности Шарапова и напряженной охоты на «Черную кошку».

Однако изначально сериал задумывался как семисерийный. Два эпизода исчезли еще до премьеры, и вместе с ними — важные акценты, которые могли придать истории куда более мрачный тон. Цензура в СССР резала без ножа.

Первая серия в первоначальном замысле начиналась не в послевоенной Москве, а на фронте. Там Шарапов и Левченко были еще боевыми товарищами: один — разведчик-диверсант, другой — будущий бандит.

Их боевые эпизоды должны были объяснить, почему встреча уже по разные стороны закона стала такой драматичной. Говорухин решил вырезать фронтовую линию сам, а вот дальше уже вмешался тот самый худсовет.

Любовь под цензурой

Самый яркий пример — история Вари. На экране мы видим робкие прогулки, застенчивые взгляды и намек на то, что у нее и Шарапова все еще впереди. В первоначальной версии отношения развивались стремительнее: в кадре мелькала смятая постель. Комиссия решила, что советские комсомольцы должны оставаться «чистыми».

А самое жесткое — в оригинале Варя погибает. В финале Шарапов возвращался в МУР и видел ее фотографию с траурной лентой. Победа над «Черной кошкой» стоила слишком дорого. Худсовет решил, что финал слишком мрачный, и оставил героиню в живых.

Бандиты без «грязи»

Из фильма исчезли и сцены, показывающие быт преступников. Они делали персонажей ярче, но смотрелись слишком откровенно. Например, пьяный Промокашка позволял себе вольности с Клавдией, подругой Горбатого.

Отдельная история — сцена ареста банды. Она шла слишком спокойно, и режиссер дал актерам свободу.

Иван Бортник, играющий Промокашку, вжился в роль на максималках: запел блатную песню, начал обзываться, а затем плюнул Жеглову в лицо. Милицейская массовка отреагировала всерьез: актера скрутили и чуть ли не избили прямо на площадке.

Они вроде понимают, что я актер, но внезапно произошло что-то такое в их сознании: а вдруг не актер? — вспоминал Бортник.

Этот эпизод в фильм, конечно, не вошел, хотя получился очень правдоподобным. Но цензоры не могли допустить такого унижения представителя власти на экране.

Финальный аккорд

После гибели Левченко у Шарапова должен был быть эмоциональный монолог в адрес Жеглова с обвинениями в жестокости. Зрителю хотели прямым текстом сказать, что Жеглов не так уж положителен. В итоге Конкин сыграл все эти эмоции одним взглядом.

Многие поклонники сериала жалеют, что не увидели полноценной картины, которую создал Станислав Говорухин.

Очень жаль, что убрали из финальной версии фильма фронтовые моменты Шарапова и Левченко. Эти бы кадры подняли бы на новый уровень драматургию этого фильма, — говорят они.

Финал стал бы трагичнее, любовная линия глубже, а бандиты — страшнее и реалистичнее. Но цензура и режиссерские компромиссы оставили зрителям более «приличную» версию.

