Место встречи изменить нельзя
Ушел из жизни Армен Джигарханян
Знаменитому артисту было 85 лет.
16 ноября 2020 10:41
Станислав Говорухин больше не будет снимать кино
Вчера российский режиссер и председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Удмуртию заявил, что он больше
28 августа 2017 16:12
