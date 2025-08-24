Меню
Шарапов спасает СССР от ядерной войны: Конкин возвращается в кино 18 лет спустя — сыграет «серого кардинала» при Брежневе

24 августа 2025 14:15
Актеру досталась полноценная и очень важная роль.

После 18 лет вне сцены Владимир Конкин, навсегда вписанный в историю советского кино как принципиальный Шарапов из «Места встречи изменить нельзя», возвращается на экраны. Причем речь идет не о ностальгическом камео, а о серьезной исторической роли.

Актер воплотит образ Михаила Суслова — одного из самых влиятельных и загадочных политиков СССР, идеолога партии, которого за холодную расчетливость и непубличность называли «серым кардиналом» советской эпохи.

Сериал «Дорогой Вилли» (KION) уже громко заявил о себе, получив награду на фестивале «Пилот», а Сергей Марин — приз за лучшую мужскую роль.

Проект, снятый по сценарию Игоря Прокопенко, переносит зрителя в 1960-е годы, когда мир стоял на пороге ядерной войны после Карибского кризиса. Леонид Брежнев (впервые сыгранный Сергеем Маковецким) и канцлер ФРГ Вилли Брандт (Кирилл Кяро) вступают в тайные переговоры, чтобы предотвратить катастрофу.

Именно в этой сложной дипломатической игре, среди агентов, предателей и государственных тайн, появляется фигура Михаила Суслова — человека, который никогда не стремился к публичности, но держал в руках нити идеологии и внешней политики.

Для Конкина, актера с безупречной репутацией и глубиной, это шанс показать совершенно нового героя — не романтичного опера, а расчетливого, интеллектуального и жесткого функционера, чьи решения влияли на судьбы миллионов.

Для поколения, выросшего на «Месте встречи», его возвращение — это событие. Не ностальгия, а напоминание о том, что настоящее кино — это когда легенды оживают в новых ролях.

Ранее мы писали: «То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
