«Краб — это не пища»: в «Место встречи изменить нельзя» у Жеглова с Шараповым было особое меню — по нему различали «своих» и «чужих»

В сериале «Место встречи изменить нельзя» Жеглов мечтает разве что о «супчике с потрошками» — больше о меню героев зритель почти ничего не узнаёт. Зато в романе Вайнеров «Эра милосердия», на котором основан сериал, еда — маркер статуса и отношения к жизни.

Шарапов — простой фронтовик, который ест хлеб, картошку, дешёвый лярд и заедает всё это сахарином вместо сахара. В ход идут и белковые дрожжи — серое суфле с фиолетовым оттенком, изобретённое во времена войны и ставшее символом послевоенной нужды. Для большинства — горькое напоминание о блокаде, но милиционеры не брезгуют: всё лучше, чем уплетать ворованные деликатесы.

И вот однажды у Жеглова и Шарапова на столе оказывается «деликатес»: банки крабов, купленные по карточкам — в магазине они лежали прямо рядом с дрожжами, но никому якобы не были нужны. Жеглов с привычной иронией пробует и рассуждает:

«Краб — это не пища. Так, морской таракан. Ни сытости, ни вкуса. Против рака речного — никуда не годится. Хотя если посолить и с пивком — ничего, закусочка. Но едой мы его признать никак не можем…»

Так краб в их меню становится проверкой: кто-то ест от голода всё, что дают, а кто-то привык объедаться на «чужие» деньги. Для Жеглова и Шарапова важно другое — уметь довольствоваться малым и не продаваться за деликатесы. В этом и был их водораздел: скромная пища, большая совесть.

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