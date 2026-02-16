Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Это не закон, а кистень»: что значит это сравнение Шарапова в «Месте встречи» – некоторые зрители даже нашли слово получше

«Это не закон, а кистень»: что значит это сравнение Шарапова в «Месте встречи» – некоторые зрители даже нашли слово получше

16 февраля 2026 20:05
«Это не закон, а кистень»: что значит это сравнение Шарапова в «Месте встречи» – некоторые зрители даже нашли слово получше

Часть поклонников посчитала, что герой «с умным видом сказал глупость».

«Место встречи изменить нельзя», кажется, смотрели все. Но есть там один диалог, который у многих вызывает вопрос. Помните сцену, где Шарапов спорит с Жегловым из-за Кирпича?

Жеглов хочет подмять закон под себя, чтобы наказать преступника любой ценой, а Шарапов возражает. И выдаёт такую фразу:

«Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом им начинать дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень».

Многие до сих пор ломают голову, что за кистень такой? Объясняем: кистень – это старинное оружие. Выглядит как короткая палка, на одном конце которой на ремне или цепочке болтается металлический шар.

В древности кистенём баловались все кому не лень, но была у него одна проблема: очень большая амплитуда замаха. Чтобы нормально ударить, нужно размахнуться от души.

В военном строю это не вариант – соседей зацепишь. В конной сшибке тоже не очень: всадники сближаются, бьют саблей раз-два и разъезжаются, а кистень ещё только раскачивается. Короче, для профессиональной армии – так себе вариант.

А вот для самообороны или разбойных нападений – самое то. Пэтому кистень прочно закрепился за всякими лихими людьми.

«Это не закон, а кистень»: что значит это сравнение Шарапова в «Месте встречи» – некоторые зрители даже нашли слово получше

Так при чём тут закон? Тут зрители разделились на два лагеря. Одни считают, что Шарапов имел в виду гибкость конструкции, а другие видят тут более глубокий смысл: закон, который подгоняют под свои правила, перестаёт быть справедливым судом и превращается в орудие разбойника.

«Может, он имел в виду гибкость конструкции этого оружия? Так и с законом – когда надо, можно и немного отступить»,

«Если закон подгонять под свои собственные правила, то из справедливого возмездия он превратится в оружие разбойника», – делятся своим мнением зрители.

Но есть и те, кому это сравнение вообще не зашло. Зрители даже предложили альтернативу:

«Смысла в этой фразе Шарапова никакого. Недоработка сценаристов. Видимо, сами не знали, что такое кистень, и получилось, что с умным видом сказали глупость. Сказал бы лучше "дышло" – как говорится, куда повернул, туда и вышло».

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
