«Они там все такие наивные»: один момент в «Месте встречи» бесит даже тех, кто засмотрел детектив до дыр – портит впечатление от финала

Образы служителей закона у авторов получились куда продуманнее тех, кто этот самый закон нарушает.

При всех неоспоримых достоинствах картины «Место встречи изменить нельзя», едва ли не ключевой сюжетный поворот до сих пор вызывает вопросы у части зрителей. И действительно, если вдуматься, логикой там и не пахло.

Речь о важной сцене, где Шарапов попадает в логово «Чёрной кошки» и предстаёт перед самим Горбатым. По сюжету он выдаёт себя за «Сидоренко», желающего спасти Фокса, — и ему неожиданно верят. Но именно здесь логика начинает давать сбои, настаивают в дзен-блоге «Затерянная кинопленка».

4 проблемы

Узнаваемость Жеглова. Капитан — гроза столичного криминала, его лицо наверняка известно каждому вору. Шарапов же постоянно появляется с ним «на людях» (вспомним хотя бы сцену с карманниками в трамвае). Как банда Горбатого не связала их вместе? Скорость распространения информации. В криминальном мире слухи разносятся мгновенно. Даже если Шарапов недавно в МУРе, его связь с Жегловым должна была стать известна банде задолго до этой встречи. Рискованный допуск к лидеру. Почему Горбатый, изображённый как хитрый и осторожный авторитет, допускает к себе незнакомого человека без проверки? Это противоречит его образу «гения преступного мира». Уязвимость логова. Если любой «засланный казачок» может просто прийти и представиться, почему Жеглов не использовал этот метод раньше? Почему не подослал другого агента?

Так ли это важно?

Ну, да! Этот эпизод — ключ к финалу: именно благодаря доверию бандитов Шарапов помогает накрыть всю верхушку «Чёрной кошки». Но из‑за явных логических нестыковок победа выглядит не как результат продуманной операции, а как удачное стечение обстоятельств.

«Они там все такие наивные и готовы прямо к Горбатому подпускать кого угодно. Момент очень странный и оставляющий не самое приятное впечатление от всей развязки», – настаивает блогер.

Конечно, это не отменяет величия фильма. «Место встречи» остаётся шедевром, но именно такие моменты напоминают: даже в безупречной картине можно найти «белые пятна».

