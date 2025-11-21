Даже на Западе смотрят взахлеб: 5 советских сериалов с рекордными оценками на IMDb — лидер почти догнал «Игру престолов»

И не верится, что им уже почти полвека.

Советские сериалы давно стали частью культурной памяти, а некоторые из них даже на Западе смотрят взахлеб. Отсюда и высочайшие рейтинги, которые почти догоняют «Игру престолов» с 9,2 баллами.

Только лучшие из лучших выдерживают проверку временем. Ниже 5 проектов, которые получили высокие оценки на IMDb и до сих пор смотрятся на одном дыхании, будто вышли вчера.

«В поисках капитана Гранта» (1986)

IMDb: 8.3

Семисерийная экранизация Жюля Верна выросла в самостоятельное приключение. Все начинается с того, что лорд Гленарван и его жена находят в море бутылку с письмом капитана Гранта, потерпевшего крушение. У героев есть лишь широта, никаких координат, но это не мешает им собрать экспедицию и отправиться в путешествие вместе с детьми капитана.

Маршрут проходит через горы, океаны, джунгли, а параллельно развивается необычная линия — о том, как сам Жюль Верн выдумывает сюжет будущего романа. Получилась редкая для телевидения смесь авантюры, исторического колорита и детского любопытства.

«Гостья из будущего» (1985)

IMDb: 8.3

Один из самых любимых фантастических сериалов СССР. Шестиклассник Коля отправляется за кефиром, случайно попадает в будущее, а там рушит планы космических пиратов, охотящихся за уникальным прибором — миелофоном, который может читать мысли.

Возвратившись домой, он пытается жить обычной жизнью, но злодеи уже идут по следу. За ними следует Алиса Селезнева — девочка из будущего, которая должна спасти прибор и не дать Коле погибнуть.

Пять серий — это компактное, но удивительно насыщенное путешествие между эпохами, где фантастика идет рука об руку с подростковой драмой. Netflix такое бы точно выкупили.

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (1980–1986)

IMDb: 8.7

Советская версия приключений великого сыщика — один из самых уважаемых телефильмов в мире. Холмс Василия Ливанова и Ватсон Виталия Соломина считаются одними из самых каноничных экранных образов.

В 11 эпизодах герои расследуют знакомые поклонникам Конан Дойла дела: от истории с собакой Баскервилей до схватки с Мориарти. Проект снимался как цикл телефильмов, и к финалу актеры выдохлись, но это никак не сказалось на силе экранизации.

Атмосфера викторианского Лондона, внимание к деталям и блестящий дуэт сделали сериал классикой, которую до сих пор пересматривают во всем мире.

«Семнадцать мгновений весны» (1973)

IMDb: 8.9

Сериал, который цитирует вся страна. Максим Исаев, внедренный под именем Штирлица в верхушку нацистской Германии, работает в тылу врага в последние месяцы войны. Он помнит, что любая ошибка может стоить жизни не только ему, но и целой операции центра.

Двенадцать серий рассказывают о том, как разведчик пытается предотвратить отдельные переговоры фашистской элиты с союзниками. Минимум спецэффектов, максимум напряжения — за счет пауз, взглядов, документов, радиоперехватов.

В 2009 году сериал раскрасили, но зрители все равно чаще выбирают исходную черно-белую версию, где драматургия работает особенно точно.

«Место встречи изменить нельзя» (1979)

IMDb: 8.9

После войны Владимир Шарапов приходит служить в уголовный розыск, где попадает под руководство резкого, хитрого и прямолинейного Жеглова. В первый же день они сталкиваются с делом «Черной кошки» — банды грабителей, которая держит город в страхе.

Шарапов и Жеглов идут по следу убийцы Ларисы Груздевой и постепенно погружаются в опасный мир послевоенной преступности. На роль Жеглова долго не хотели брать Высоцкого, считая его слишком скандальным, но Вайнеры и Говорухин настояли. И не ошиблись: дуэт Высоцкого и Конкина стал одним из самых сильных на советском телевидении.

Эти сериалы объединяет одно — они не стареют. Снятые в разное время и в разных жанрах, они продолжают собирать высокие оценки, потому что держатся не на эффекте новизны, а на хорошем драматургическом скелете, ярких героях и честном подходе к истории.

Ранее мы писали: Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой