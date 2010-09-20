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Доктор Хаус 2004 - 2012 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны Сезон 7

House M.D. 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 20 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Доктор Хаус»

В 7 сезоне сериала «Доктор Хаус» Хаус и Кадди берут небольшой отпуск, чтобы поговорить о своих странных отношениях и решить, как вести себя дальше. Тем временем в клинике остается лишь один практикующий хирург в отделении неотложной помощи. Когда накануне операции он оказывается не готов к работе, команде приходится выкручиваться на ходу, чтобы отделение не закрыли. В клинику поступает подросток-скейтбордист, потерявший сознание во время соревнований. Его родители вынуждены принять непростое решение: рискнуть жизнью ребенка или осознанно лишить его возможности заниматься любимым спортом.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 7-го сезона сериала «Доктор Хаус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
И что теперь? Now What?
Сезон 7 Серия 1
20 сентября 2010
Эгоизм Selfish
Сезон 7 Серия 2
27 сентября 2010
Ненаписанное Unwritten
Сезон 7 Серия 3
4 октября 2010
Лечебный массаж Massage Therapy
Сезон 7 Серия 4
11 октября 2010
Родители вне плана Unplanned Parenthood
Сезон 7 Серия 5
18 октября 2010
Политика кампании Office Politics
Сезон 7 Серия 6
8 ноября 2010
Хаус во время чумы A Pox on Our House
Сезон 7 Серия 7
15 ноября 2010
Маленькие жертвы Small Sacrifices
Сезон 7 Серия 8
22 ноября 2010
Во весь рост Larger Than Life
Сезон 7 Серия 9
17 января 2011
Кнут и пряник Carrot or Stick
Сезон 7 Серия 10
24 января 2011
Семейный врач Family Practice
Сезон 7 Серия 11
7 февраля 2011
Вы должны это помнить You Must Remember This
Сезон 7 Серия 12
14 февраля 2011
Две истории Two Stories
Сезон 7 Серия 13
21 февраля 2011
Несмотря ни на что Recession Proof
Сезон 7 Серия 14
28 февраля 2011
Гром среди ясного неба Bombshells
Сезон 7 Серия 15
7 марта 2011
Полный отрыв Out of the Chute
Сезон 7 Серия 16
14 марта 2011
Без благодати Fall from Grace
Сезон 7 Серия 17
21 марта 2011
Раскопки The Dig
Сезон 7 Серия 18
11 апреля 2011
Последнее искушение Last Temptation
Сезон 7 Серия 19
18 апреля 2011
Перемены Changes
Сезон 7 Серия 20
2 мая 2011
Доза The Fix
Сезон 7 Серия 21
9 мая 2011
После работы After Hours
Сезон 7 Серия 22
16 мая 2011
Жизнь продолжается Moving On
Сезон 7 Серия 23
23 мая 2011
График выхода всех сериалов
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