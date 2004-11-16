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Доктор Хаус 2004 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны Сезон 1

House M.D. 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Хаус»

В 1 сезоне сериала «Доктор Хаус» в центре событий оказывается выдающийся врач, обладающий уникальным профессиональным чутьем. Грегори Хаус – современный гений, медицинский талант которого подобен животным инстинктам. Он возглавляет команду профессионалов, которые ежедневно спасают жизни людей. Хаус может поставить верный диагноз, даже когда другие специалисты умывают руки. Он успешно проводит совершенно безнадежные, на первый взгляд, операции, когда судьба человека зависит от одного движения врача. Однако у него есть и слабая сторона – человеческие отношения. Герой лишен эмпатии и не может найти родственную душу.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Хаус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2004
Отцовство Paternity
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2004
Бритва Оккама Occam's Razor
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2004
Материнство Maternity
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2004
Один бес – что так, что эдак Damned If You Do
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2004
Метод Сократа The Socratic Method
Сезон 1 Серия 6
21 декабря 2004
Верность Fidelity
Сезон 1 Серия 7
28 декабря 2004
Яд Poison
Сезон 1 Серия 8
25 января 2005
Отказ от реанимации DNR
Сезон 1 Серия 9
1 февраля 2005
Истории Histories
Сезон 1 Серия 10
8 февраля 2005
Детоксикация Detox
Сезон 1 Серия 11
15 февраля 2005
Спортивная медицина Sports Medicine
Сезон 1 Серия 12
22 февраля 2005
Проклятый Cursed
Сезон 1 Серия 13
1 марта 2005
Контроль Control
Сезон 1 Серия 14
15 марта 2005
Законы мафии Mob Rules
Сезон 1 Серия 15
22 марта 2005
Бремя Heavy
Сезон 1 Серия 16
29 марта 2005
Образец для подражания Role Model
Сезон 1 Серия 17
12 апреля 2005
Дети и вода в ванне Babies & Bathwater
Сезон 1 Серия 18
19 апреля 2005
Детки Kids
Сезон 1 Серия 19
3 мая 2005
Любовь зла Love Hurts
Сезон 1 Серия 20
10 мая 2005
Три истории Three Stories
Сезон 1 Серия 21
17 мая 2005
Медовый месяц Honeymoon
Сезон 1 Серия 22
24 мая 2005
График выхода всех сериалов
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