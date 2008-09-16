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Доктор Хаус 2004 - 2012 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны Сезон 5

House M.D. 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 сентября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Доктор Хаус»

В 5 сезоне сериала «Доктор Хаус» с момента шокирующей смерти Эмбер Волакис проходит два месяца. Уилсон выписывается из больницы, в то время как Кадди отчаянно пытается заставить его и Грегори Хауса восстановить их разрушенную дружбу. Тем временем в клинике проводят несколько рядовых пересадок органов, но кровь донора оказывается зараженной. Обычные операции приводят к череде смертей. В живых пока остаются лишь двое реципиентов, но и их будущее висит на волоске. Хаус нанимает частного детектива Лукаса для слежки за Уилсоном и его подчиненными. А в клинику обращается художник со странными симптомами.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Доктор Хаус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Смерть все меняет Dying Changes Everything
Сезон 5 Серия 1
16 сентября 2008
Не рак Not Cancer
Сезон 5 Серия 2
23 сентября 2008
Осложнения Adverse Events
Сезон 5 Серия 3
30 сентября 2008
Родовые травмы Birthmarks
Сезон 5 Серия 4
14 октября 2008
Везучая «Тринадцать» Lucky Thirteen
Сезон 5 Серия 5
21 октября 2008
Джой Joy
Сезон 5 Серия 6
28 октября 2008
Зуд The Itch
Сезон 5 Серия 7
11 ноября 2008
Без опеки Emancipation
Сезон 5 Серия 8
18 ноября 2008
Крайний шаг Last Resort
Сезон 5 Серия 9
25 ноября 2008
Пусть едят торт Let Them Eat Cake
Сезон 5 Серия 10
2 декабря 2008
Радость миру Joy to the World
Сезон 5 Серия 11
9 декабря 2008
Без боли Painless
Сезон 5 Серия 12
19 января 2009
Большое дитя Big Baby
Сезон 5 Серия 13
26 января 2009
Высшее благо The Greater Good
Сезон 5 Серия 14
2 февраля 2009
Неверующий Unfaithful
Сезон 5 Серия 15
16 февраля 2009
Лучшая половина The Softer Side
Сезон 5 Серия 16
23 февраля 2009
Социальный контракт The Social Contract
Сезон 5 Серия 17
9 марта 2009
Сюда, Киска Here Kitty
Сезон 5 Серия 18
16 марта 2009
Взаперти Locked In
Сезон 5 Серия 19
30 марта 2009
Простое объяснение Simple Explanation
Сезон 5 Серия 20
6 апреля 2009
Спасители Saviors
Сезон 5 Серия 21
13 апреля 2009
Раздвоение House Divided
Сезон 5 Серия 22
27 апреля 2009
У меня под кожей Under My Skin
Сезон 5 Серия 23
4 мая 2009
Обе половинки вместе Both Sides Now
Сезон 5 Серия 24
11 мая 2009
График выхода всех сериалов
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