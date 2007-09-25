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Доктор Хаус 2004 - 2012 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны Сезон 4

House M.D. 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 25 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Доктор Хаус»

В 4 сезоне сериала «Доктор Хаус» глава врачебной команды в порыве злости увольняет Чейза, Формана и Кэмерон. Теперь Грегори Хаус должен найти достойную замену коллегам, но на вакантные должности претендуют более 40 человек. Доктор Форман возвращается в клинику после своего увольнения из другой больницы. Тем временем Эмбер завязывает отношения с Уилсоном. А в городе происходит обрушение крупного офисного здания. В трагедии выживают лишь немногие счастливчики. Судьба раненой женщины со множеством повреждений костей и внутренних органов оказывается полностью в руках доктора Хауса.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Доктор Хаус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Один Alone
Сезон 4 Серия 1
25 сентября 2007
То, что нужно The Right Stuff
Сезон 4 Серия 2
2 октября 2007
97 секунд 97 Seconds
Сезон 4 Серия 3
9 октября 2007
Ангелы-хранители Guardian Angels
Сезон 4 Серия 4
23 октября 2007
Зеркало, зеркало Mirror Mirror
Сезон 4 Серия 5
30 октября 2007
Готовы на все Whatever It Takes
Сезон 4 Серия 6
6 ноября 2007
Урод Ugly
Сезон 4 Серия 7
13 ноября 2007
Лучше тебе не знать You Don't Want to Know
Сезон 4 Серия 8
20 ноября 2007
Игры Games
Сезон 4 Серия 9
27 ноября 2007
Чудесная ложь It's a Wonderful Lie
Сезон 4 Серия 10
29 января 2008
Во льдах Frozen
Сезон 4 Серия 11
3 февраля 2008
Никогда не меняйся Don't Ever Change
Сезон 4 Серия 12
5 февраля 2008
Прощайте, мистер Добряк No More Mr. Nice Guy
Сезон 4 Серия 13
28 апреля 2008
Воплощая мечты Living the Dream
Сезон 4 Серия 14
5 мая 2008
Голова Хауса House's Head
Сезон 4 Серия 15
12 мая 2008
Сердце Уилсона Wilson's Heart
Сезон 4 Серия 16
19 мая 2008
График выхода всех сериалов
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