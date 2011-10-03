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Доктор Хаус 2004 - 2012, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны Сезон 8

House M.D. 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 3 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Доктор Хаус»

В 8 сезоне сериала «Доктор Хаус» после несчастного случая минует почти год. Три месяца Грегори проводит в бегах, а затем оказывается в тюрьме. Когда он наконец предстает перед комиссией по условно-досрочному освобождению, его соглашаются выпустить на свободу, но при выполнении ряда условий. Тем временем сокамерник Хауса требует с него «выходной налог» в виде таблеток викодина. Новый главврач Форман настаивает на освобождении героя, преследуя при этом собственные скрытые цели. Но за пределами тюрьмы Хауса ждет непростая реабилитация: у него больше нет ни своей лаборатории, ни команды.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 8-го сезона сериала «Доктор Хаус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Двадцать викодинок Twenty Vicodin
Сезон 8 Серия 1
3 октября 2011
Трансплант Transplant
Сезон 8 Серия 2
10 октября 2011
Благотворительность Charity Case
Сезон 8 Серия 3
17 октября 2011
Рискованный бизнес Risky Business
Сезон 8 Серия 4
31 октября 2011
Исповедь The Confession
Сезон 8 Серия 5
7 ноября 2011
Родители Parents
Сезон 8 Серия 6
14 ноября 2011
Мертв и погребен Dead & Buried
Сезон 8 Серия 7
21 ноября 2011
Параноики Perils of Paranoia
Сезон 8 Серия 8
28 ноября 2011
Лучшая половина Better Half
Сезон 8 Серия 9
23 января 2012
Беглецы Runaways
Сезон 8 Серия 10
30 января 2012
Никто не виноват Nobody's Fault
Сезон 8 Серия 11
6 февраля 2012
Чейз Chase
Сезон 8 Серия 12
13 февраля 2012
Хозяин Man of the House
Сезон 8 Серия 13
20 февраля 2012
Любовь слепа Love is Blind
Сезон 8 Серия 14
19 марта 2012
Измена Blowing the Whistle
Сезон 8 Серия 15
2 апреля 2012
Проверка на вшивость Gut Check
Сезон 8 Серия 16
9 апреля 2012
У каждого свои тараканы We Need the Eggs
Сезон 8 Серия 17
16 апреля 2012
Тело и душа Body and Soul
Сезон 8 Серия 18
23 апреля 2012
Слово на букву Р The C-Word
Сезон 8 Серия 19
30 апреля 2012
После смерти Post Mortem
Сезон 8 Серия 20
7 мая 2012
Цепляясь за жизнь Holding On
Сезон 8 Серия 21
14 мая 2012
Все умрут Everybody Dies
Сезон 8 Серия 22
21 мая 2012
График выхода всех сериалов
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