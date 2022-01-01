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Телеканал FOX

О телеканале

FOX — американский коммерческий телевизионный канал, основной актив компании Fox Media Group. Принадлежит четвертой по величине телесети в Соединенных Штатах. В 2007 году она стала самой популярной в стране и при этом является бесплатной для потребителя.

Кинокомпания 20 Century Fox производила контент для нескольких телевизионных сетей, и в какой-то момент боссы поняли, какой силой они обладают. После этого было принято решение основать свой собственный канал, что и было сделано в 1986 году. Первый эфир начался с шоу «Поздней ночью», которое стало одним из самых известных в стране, несмотря на довольно старый формат.

В прайм-тайм выпустили ситком «Женаты… с детьми», ставший в Америке культовым. После этого хиты стали выпускать один за другим. Самые известные проекты в России — «Секретные материалы», «Доктор Хаус», «Побег». Fox вкладывает значительные средства в анимацию для взрослых и открывает мир «Симпсонов» и «Футурамы». Блок передач для детей Fox Kids считался одним из самых разнообразных на всем телевидении, но после продажи прав на него Disney исчез из программной сетки.

Сериалы
Патруль
криминал, драма , США
0.0
Любой ценой
триллер, криминал , США
0.0
Монарх
Монарх
драма, музыка 2022, США
0.0
Уборщица
Уборщица
драма, криминал, триллер 2022, США
0.0
Поворотный момент
Поворотный момент
комедия 2022, США
0.0
Accused
драма, криминал 2022, США
0.0
Эта страна
Эта страна
комедия 2021, США
0.0
Люди нашего типа
Люди нашего типа
драма 2021, США
0.0
Все сериалы
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