Телеканал FOX

FOX — американский коммерческий телевизионный канал, основной актив компании Fox Media Group. Принадлежит четвертой по величине телесети в Соединенных Штатах. В 2007 году она стала самой популярной в стране и при этом является бесплатной для потребителя.

Кинокомпания 20 Century Fox производила контент для нескольких телевизионных сетей, и в какой-то момент боссы поняли, какой силой они обладают. После этого было принято решение основать свой собственный канал, что и было сделано в 1986 году. Первый эфир начался с шоу «Поздней ночью», которое стало одним из самых известных в стране, несмотря на довольно старый формат.

В прайм-тайм выпустили ситком «Женаты… с детьми», ставший в Америке культовым. После этого хиты стали выпускать один за другим. Самые известные проекты в России — «Секретные материалы», «Доктор Хаус», «Побег». Fox вкладывает значительные средства в анимацию для взрослых и открывает мир «Симпсонов» и «Футурамы». Блок передач для детей Fox Kids считался одним из самых разнообразных на всем телевидении, но после продажи прав на него Disney исчез из программной сетки.