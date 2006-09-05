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Доктор Хаус 2004 - 2012 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны Сезон 3

House M.D. 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Доктор Хаус»

В 3 сезоне сериала «Доктор Хаус» гениальный врач ежедневно спасает чужие жизни, однако не может побороть собственный недуг. Больная нога все больше его беспокоит, поэтому он решается на нелегальное лечение кетамином. Средство временно восстанавливает его способность ходить, но не решает проблему в полной мере. Ситуация усугубляется, когда у Хауса разгорается открытый конфликт с упрямым пациентом – детективом полиции, который из мести начинает расследование в клинике. Он обвиняет героя в наркотической зависимости и намерен прилюдно это доказать. Тем временем Грегори лечит парализованного Ричарда.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Доктор Хаус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Смысл Meaning
Сезон 3 Серия 1
5 сентября 2006
Каин и Авель Cane & Able
Сезон 3 Серия 2
12 сентября 2006
Официальное согласие Informed Consent
Сезон 3 Серия 3
19 сентября 2006
Линии на песке Lines in the Sand
Сезон 3 Серия 4
26 сентября 2006
Любовь зла Fools for Love
Сезон 3 Серия 5
31 октября 2006
Будь, что будет Que Sera Sera
Сезон 3 Серия 6
7 ноября 2006
Сын коматозника Son of a Coma Guy
Сезон 3 Серия 7
14 ноября 2006
Из огня да в полымя Whac-A-Mole
Сезон 3 Серия 8
21 ноября 2006
В поисках Иуды Finding Judas
Сезон 3 Серия 9
28 ноября 2006
Крошечное веселое Рождество Merry Little Christmas
Сезон 3 Серия 10
12 декабря 2006
Words and Deeds
Сезон 3 Серия 11
9 января 2007
Один день – одна комната One Day, One Room
Сезон 3 Серия 12
30 января 2007
Иголка в стоге сена Needle in a Haystack
Сезон 3 Серия 13
6 февраля 2007
Бесчувственность Insensitive
Сезон 3 Серия 14
13 февраля 2007
Недоумок Half-Wit
Сезон 3 Серия 15
6 марта 2007
Совершенно секретно Top Secret
Сезон 3 Серия 16
27 марта 2007
Положение плода Fetal Position
Сезон 3 Серия 17
3 апреля 2007
В воздухе Airborne
Сезон 3 Серия 18
10 апреля 2007
Веди себя по-взрослому Act Your Age
Сезон 3 Серия 19
17 апреля 2007
Воспитание щенков House Training
Сезон 3 Серия 20
24 апреля 2007
Семья Family
Сезон 3 Серия 21
1 мая 2007
Увольнение Resignation
Сезон 3 Серия 22
8 мая 2007
Гаденыш The Jerk
Сезон 3 Серия 23
15 мая 2007
Человеческий фактор Human Error
Сезон 3 Серия 24
29 мая 2007
График выхода всех сериалов
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