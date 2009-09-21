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Доктор Хаус 2004 - 2012 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны Сезон 6

House M.D. 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 21 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Доктор Хаус»

В 6 сезоне сериала «Доктор Хаус» главный герой пытается избавиться от викодиновой зависимости. Он проходит программу детоксикации в психиатрической больнице Мэйфилда. Однако Хаус не доверяет местным специалистам и пытается обмануть врачей, не принимая лекарства. Он лишь притворяется, что идет на поправку, но постепенно осознает, что у него действительно имеются глубинные проблемы. Доктор Нолан соглашается написать разрешение на восстановление медицинской лицензии Хауса, только если тот завершит курс. Но Грегори подозревает, что намерения Нолана не так кристально чисты, как тот пытается показать.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 6-го сезона сериала «Доктор Хаус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сломанный Broken
Сезон 6 Серия 1
21 сентября 2009
Великое падение Epic Fail
Сезон 6 Серия 2
28 сентября 2009
Тиран The Tyrant
Сезон 6 Серия 3
5 октября 2009
Карма в действии Instant Karma
Сезон 6 Серия 4
12 октября 2009
Храброе сердце Brave Heart
Сезон 6 Серия 5
19 октября 2009
Известные неизвестные Known Unknowns
Сезон 6 Серия 6
9 ноября 2009
Командная игра Teamwork
Сезон 6 Серия 7
16 ноября 2009
Счастье в неведении Ignorance is Bliss
Сезон 6 Серия 8
23 ноября 2009
Уилсон Wilson
Сезон 6 Серия 9
30 ноября 2009
Под прикрытием The Down Low
Сезон 6 Серия 10
11 января 2010
Муки cовести Remorse
Сезон 6 Серия 11
25 января 2010
На новый рубеж Moving the Chains
Сезон 6 Серия 12
1 февраля 2010
С 5 до 9 5 to 9
Сезон 6 Серия 13
8 февраля 2010
Частная жизнь Private Lives
Сезон 6 Серия 14
8 марта 2010
Черная дыра Black Hole
Сезон 6 Серия 15
15 марта 2010
Изоляция Lockdown
Сезон 6 Серия 16
12 апреля 2010
Падение рыцаря Knight Fall
Сезон 6 Серия 17
19 апреля 2010
Свобода на час Open and Shut
Сезон 6 Серия 18
26 апреля 2010
Выбор The Choice
Сезон 6 Серия 19
3 мая 2010
Багаж Baggage
Сезон 6 Серия 20
10 мая 2010
Помогите мне Help Me
Сезон 6 Серия 21
17 мая 2010
График выхода всех сериалов
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