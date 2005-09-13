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Доктор Хаус 2004 - 2012 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Доктор Хаус
Киноафиша Сериалы Доктор Хаус Сезоны Сезон 2

House M.D. 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 24
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Доктор Хаус»

Во 2 сезоне сериала «Доктор Хаус» герой пытается справиться со своими чувствами к своей бывшей девушке Стейси Уорнер. Он обследует ее супруга и ставит ему страшный диагноз – острую перемежающуюся порфирию. Чтобы быть рядом с мужем, Стейси устраивается работать в юридическое отделение больницы Принстон-Плейнсборо. Однако заодно она приближается и к бывшему любовнику Грегори Хаусу. Тем временем у заключенного в камере смертников обнаруживаются странные симптомы. Установить верный диагноз больному может лишь один специалист. Но Кэмерон считает, что талант Хауса лучше направить в другое русло.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Доктор Хаус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Смирение Acceptance
Сезон 2 Серия 1
13 сентября 2005
Аутопсия Autopsy
Сезон 2 Серия 2
20 сентября 2005
Шалтай-Болтай Humpty Dumpty
Сезон 2 Серия 3
27 сентября 2005
Туберкулез или не туберкулез? TB or Not TB
Сезон 2 Серия 4
1 ноября 2005
Папенькин сынок Daddy's Boy
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2005
Крутой поворот Spin
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2005
Охота Hunting
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2005
Ошибка The Mistake
Сезон 2 Серия 8
29 ноября 2005
Обман Deception
Сезон 2 Серия 9
13 декабря 2005
Трудности перевода Failure to Communicate
Сезон 2 Серия 10
10 января 2006
Необходимые знания Need to Know
Сезон 2 Серия 11
7 февраля 2006
Отвлекающий раздражитель Distractions
Сезон 2 Серия 12
14 февраля 2006
Внешность обманчива Skin Deep
Сезон 2 Серия 13
20 февраля 2006
Секс убивает Sex Kills
Сезон 2 Серия 14
7 марта 2006
Невежество Clueless
Сезон 2 Серия 15
28 марта 2006
Безопасность Safe
Сезон 2 Серия 16
4 апреля 2006
Ва-банк All In
Сезон 2 Серия 17
11 апреля 2006
Не будите спящую собаку Sleeping Dogs Lie
Сезон 2 Серия 18
18 апреля 2006
Хаус против Бога House vs. God
Сезон 2 Серия 19
25 апреля 2006
Эйфория. Часть 1 Euphoria (1)
Сезон 2 Серия 20
2 мая 2006
Эйфория. Часть 2 Euphoria (2)
Сезон 2 Серия 21
3 мая 2006
Навечно Forever
Сезон 2 Серия 22
9 мая 2006
Кто твой папочка? Who's Your Daddy?
Сезон 2 Серия 23
16 мая 2006
Без причины No Reason
Сезон 2 Серия 24
23 мая 2006
График выхода всех сериалов
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