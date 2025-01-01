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Киноафиша Подборки Сериалы Философские сериалы: список лучших

Философские сериалы: список лучших

Все 38 Онлайн
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Преступление и наказание
Преступление и наказание
драма, криминал 2024, Россия
0.0
Экспатриаты
Экспатриаты
драма 2024, США
0.0
Рипли
Рипли
драма, криминал, триллер 2024, США
0.0
Терапия
Терапия
комедия 2023, США
0.0
Переполненная комната
Переполненная комната
драма, криминал, триллер 2023, США
0.0
Укрытие
Укрытие
фантастика, драма 2023, США
9.0
Грызня
Грызня
драма, комедия 2023, США
0.0
Потерянные цветы Элис Харт
Потерянные цветы Элис Харт
драма, семейный 2023, Австралия
0.0
Абсолютное зло
Абсолютное зло
драма 2023, Швеция
0.0
Вкус к жизни
Вкус к жизни
драма, мелодрама 2022, США
0.0
Для тебя, Бессмертный
Для тебя, Бессмертный
драма, приключения, аниме , фэнтези 2021, Япония
0.0
Новый Папа
Новый Папа
драма, исторический 2020, Италия/Великобритания/Франция/США
0.0
Чудотворцы
Чудотворцы
драма, комедия, мистика 2019, США
6.0
Рами
Рами
комедия, драма, мелодрама 2019, США
3.0
Годы
Годы
драма, семейный 2019, Великобритания
8.0
Восемь дней
Восемь дней
драма, фантастика, триллер 2019, Германия
0.0
Видоизмененный углерод
Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика 2018, США
8.0
Маньяк
Маньяк
драма, комедия, фантастика 2018, США
6.0
Патрик Мелроуз
Патрик Мелроуз
драма, комедия 2018, США
7.0
Ты тоже человек?
Ты тоже человек?
мелодрама, фантастика, детектив 2018, Южная Корея
8.0
Шучу
Шучу
драма, комедия 2018, США
6.0
Ложа 49
Ложа 49
драма, комедия 2018, США
0.0
Охотник за разумом
Охотник за разумом
драма, криминал, триллер 2017, США
7.0
Рассказ служанки
Рассказ служанки
драма, фантастика 2017, США
8.0
Тьма
Тьма
драма, фантастика, мистика 2017, США
7.0
Детство Шелдона
Детство Шелдона
комедия, семейный 2017, США
8.0
11.22.63
11.22.63
драма, фантастика, детектив 2016, США
6.0
ОА
ОА
драма, фантастика, детектив 2016, США
7.0
Детективное агентство Дирка Джентли
Детективное агентство Дирка Джентли
комедия, фантастика, детектив 2016, США
8.0
Мерли
Мерли
драма, комедия 2015, Испания
0.0
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Философские сериалы могут представлять собой источник глубоких размышлений, так как они часто ставят перед зрителями фундаментальные вопросы о жизни, смысле существования и человеческих ценностях. Такие сериалы подталкивают зрителей к анализу и обсуждению философских и моральных дилемм, способствуя развитию мыслительных способностей и побуждая к саморефлексии. Кроме того, философские сериалы часто предлагают интересные и оригинальные сюжеты, вызывающие дебаты и способствующие глубокому пониманию различных аспектов человеческой жизни.

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