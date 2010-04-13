Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смертельный улов (2005), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 6

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 13 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 6 сезоне сериала «Смертельный улов» пока флот готовится к сезону камчатского краба, на традиционной встрече капитанов судов вспыхивает конфликт. Два капитана вынашивают творческий план, чтобы помочь своим наследникам «повзрослеть». Флот выходит в море и расставляет свои ловушки в устрашающе спокойном на сей раз Беринговом море. The Guardian приходит на помощь тонущему судну для ловли трески и узнает кое-что необычное. Корабли вытаскивают свою первую в сезоне сеть крабов, и после некоторого ожидания большинство лодок показывают хорошие результаты. Но новички уже чувствуют напряжение, и к порту движется шторм… не только в погоде, но и в отношениях.
 

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Медленное горение Slow Burn
Сезон 6 Серия 1
13 апреля 2010
Разбить их Breaking 'Em In
Сезон 6 Серия 2
20 апреля 2010
Испытано морем Sea Tested
Сезон 6 Серия 3
27 апреля 2010
Берингово море плавательный клуб Bering Sea Swim Club
Сезон 6 Серия 4
4 мая 2010
Арктический квест Arctic Quest
Сезон 6 Серия 5
11 мая 2010
Ложный проход False Pass
Сезон 6 Серия 6
18 мая 2010
Когда ад замерзнет When Hell Freezes Over
Сезон 6 Серия 7
25 мая 2010
Мы больше не в Канзасе We're Not in Kansas Anymore
Сезон 6 Серия 8
1 июня 2010
Дни славы Glory Days
Сезон 6 Серия 9
8 июня 2010
Темные моря The Darkened Seas
Сезон 6 Серия 10
15 июня 2010
Сбитый с курса Blown Off Course
Сезон 6 Серия 11
22 июня 2010
Пустой трон Empty Throne
Сезон 6 Серия 12
29 июня 2010
Каин и Авель Cain and Abel
Сезон 6 Серия 13
6 июля 2010
День искупления Redemption Day
Сезон 6 Серия 14
13 июля 2010
Валгалла Valhalla
Сезон 6 Серия 15
20 июля 2010
Бесконечный Endless
Сезон 6 Серия 16
27 июля 2010
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше